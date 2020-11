117 koronavírusos beteg hunyt el mára virradóra az országban

Mától újabb a járvány lassítását és az idősek védelmét szolgáló intézkedés lép életbe. A kormány elfogadta az Idősek Tanácsa javaslatát, és hétköznapokon 9 és 11 óra között bevezeti az idősek vásárlási sávját, amikor csak a 65 év felettiek léphetnek az üzletekbe. Hétvégén pedig 8 és 10 között érvényes ugyanez. Emellett azonban fontos tudni, hogy az idősek a csak nekik fenntartott vásárlási idősávon kívüli más időpontban is vásárolhatnak.

Elhunyt 117 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 4 008 főre emelkedett, 44 020 -an pedig már meggyógyultak.

