1,658 milliárd euró volt a szolgáltatások külkereskedelmének többlete az első negyedévben

A teljes szolgáltatásexportból az üzleti szolgáltatások aránya 45 százalék volt, ezt követték a szállítási szolgáltatások 25 és a turizmus 18 százalékkal. Az importban is ugyanezek a szolgáltatáscsoportok domináltak. Az üzleti szolgáltatások részesedése 59 százalék volt, a szállítási szolgáltatások 25, a turizmus pedig 10 százalékkal részesedett a teljes importforgalomból.

Az aktívum 1,658 milliárd euró volt, 253 millió euróval kevesebb az egy évvel korábbinál, a koronavírus-járvány gazdasági hatásai a szolgáltatás-külkereskedelem több területén is tetten érhetők - jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

