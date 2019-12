Milliárdokat focizott össze magának a pályán a Fradi

Ha az elért eredményeket nézzünk, idén a Fradi sikeresebb nemzetközi kupaszerepléssel büszkélkedhet, mint ami tavaly jött össze a Mol Fehérvár FC-nek. Az már egy másik kérdés, hogy az egyetlen győzelemnek és sok döntetlennek mennyire kell örülni annak ismeretében, hogy az elmúlt 8 év során hányféle intézkedéssel és mennyi közpénzzel igyekezte a kormány fellendíteni a sportágat. Mindenesetre, ahogy a győzelmeket, úgy az eredményt sem célszerű magyarázni, inkább nézzük meg azt, hogy anyagilag mennyit is jelent egy-egy ilyen ősz a nemzetközi porondra kijutó csapatnak.

Tavaly a fehérvári focicsapat több mint 10,5 millió eurót, vagyis 3,4 milliárd forintot keresett azzal, hogy a Bajnokok Ligája-selejtező negyedik fordulójából átkerült az EL-csoportkörbe, ahol csoportja harmadik helyén végzett. A Ferencváros valami hasonló eredményt tud idén felmutatni, miután csütörtökön a sorsdöntő Ludogorec elleni idegenbeli meccsen csak egy döntetlenre futotta, ami kevésnek bizonyult a továbbjutáshoz. Az azonban anyagi szempontól nagyon nem mindegy, hogy a csoportmérkőzéseken milyen eredménnyel végződnek, hiszen a főtáblára jutó csapatokat az UEFA győzelem és döntetlen esetén is néhány százezer euróval jutalmazza. De kezdjük a legelején.

Fotó: MTI Fotó: MTI

Azzal, hogy a Fradi a Bajnokok Ligája-selejtező körében kezdte a nyarat és három mérkőzést lejátszott, 1,14 millió eurót gyűjtött; ez jelenlegi árfolyamon számolva valamivel több mint 375 millió forint. Az Európa-Liga főtáblájára még ennél is többet, 2,92 millió eurót, jelenlegi áron átszámolva 960,68 milliót kapott az UEFA-tól.

Önmagában már az, hogy az NBI-es bajnok eljut az Európa Liga főtáblájára, milliárdos nagyságrendű honoráriumot jelent. A magyar labdarúgás helyzetét nézve már ez is ritka és nagy eredménynek számít, ami pedig a főtáblán történik, szinte csak hab a tortán. A kissé keserű valóság az, hogy hiába egymást követő két évben is volt főtáblás magyar csapat, ebben még mindig nagyon nagy szerepe van a szerencsének - ha máskor nem is, hát a párosítások kisorsolásakor.

Idén a Fradi a szerencsésebbek közé tartozott a csoportok sorsolása után, hiszen elkerülte a legnagyobb neveket, cserébe összekerült azzal a csapattal, akivel nyáron már találkozott, a gyengélkedő moszkvai gárdával és az Espanyollal. Akikkel szemben összességében jobban helyt tudott állni, mint a Mol Fehérvár tavaly a saját ellenfeleivel szemben. Míg a fehérvári csapat tavaly a 6 őszi mérkőzésből csak egyet nyert meg és egy döntetlent ért el, addig a zöld-fehérek idén minium egy döntetlenre jók voltak a meccsek többségében. A Fradi mérlege ugyanis

egy győzelem (némi meglepetésre idegenben 1:0-ra megverték a CSZKA Moszkvát)

egy vereség (hazai pályát 3:0-ra kapott ki a csapat a bolgár Ludogorectől)

és 4 döntetlen.

Mindezt pedig nem kevés pénzre váltja az UEFA, mely idén a győzelemért 570 ezer eurót fizet, a döntetlenért pedig 190 ezret. Ez alapján a csoportmeccsek során a Fradi 437,5 millió forintot focizott össze.

A selejtezőkkel együtt az összeg eléri az 1,77 milliárd forintot.

Ám ez még nem minden, hiszen ezt az összeget tovább gyarapítják a jegyeladásból befolyó összegek és a tévés közvetítési díjak is, ráadásul még egy kisebb összeg a koefficiensek és az elért pontok alapján is befolyhat a kasszába. Ha abból indulunk ki, hogy tavaly némiképp rosszabb főtáblás szerepléssel minden tételt figyelembe véve keresett a MOL Fehérvár FC 3,4 milliárdot, a Fradi ennél jó eséllyel néhány százmillióval többet nyert az Európa Ligával.