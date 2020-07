19,1 százalékkal zuhant a brit GDP a koronavírus miatt

Egy másik nagy londoni elemzőház, a Capital Economics keddi helyzetértékelésében közölte: számításai szerint a második negyedévben még akkor is 20 százalék körüli ütemben zuhanhatott a brit hazai össztermék az első három hónaphoz képest, ha júniusban 10 százalékkal emelkedett a GDP-érték havi összevetésben.

Az egyik tekintélyes londoni gazdasági-pénzügyi elemzőműhely, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) a keddi GDP-adatismertetés után összeállított előrejelzésében közölte: számításai szerint a brit hazai össztermék 2020-ban 11,6 százalékkal zuhan.

Jonathan Athow, az ONS gazdaságstatisztikai részlegének vezetője a keddi adatismertetéshez fűzött kommentárjában kiemelte, hogy a gazdaság egészének szempontjából fontos szolgáltatási ágazaton belül a kiskereskedelemben már látszik valamelyes élénkülés, de sok más szolgáltatási terület továbbra is stagnál, több szektor teljesítménye pedig még mindig csökken.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Ráadásul a májusban mért 1,8 százalékos havi összevetésű GDP-növekedés is messze elmaradt az elemzői várakozásoktól: az előrejelzések konszenzusos átlaga a brit hazai össztermék 5 százalékos havi emelkedését valószínűsítette arra a hónapra.

A brit kormány március utolsó hetében vezette be a szinte teljes gazdasági zárlattal járó korlátozásokat.

Májusban 1,8 százalékkal nőtt ugyan havi összevetésben a brit gazdaság teljesítménye, de a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozó intézkedések hatására a hazai össztermék értéke a februárban - a korlátozások bevezetése előtti utolsó teljes hónapban - mért szintnél így is 24,5 százalékkal alacsonyabb volt.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!