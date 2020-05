36 újabb beteget azonosítottak, felét Budapesten

Újabb 36 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3509 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az újonnan azonosított betegek mintegy felét Budapesten regisztrálták, 17 főt, ezen kívül Komárom-Esztergom megyében volt jelentősebb a betegszám emelkedése, 24 óra alatt 11 új fertőzöttet diagnosztizáltal, így a betegek száma 195-re emelkedett.

Elhunyt újabb 3 idős krónikus beteg. Ezzel 451 főre emelkedett az elhunytak száma, 1396-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1662 fő, ami előző naphoz képest valamivel magasabb szám, ám ez minden bizonnyal egyszeri emelkedés, a járvány újbóli felgyorsulására ebből még nem lehet következteni.

Az aktív fertőzöttek 56 százaléka, az elhunytak 78 százaléka, a gyógyultak 61 százaléka budapesti vagy Pest megyei. 562 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 47-en vannak lélegeztetőgépen.

A védekezés második szakaszában vagyunk. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. Az a célunk, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsuk az életet. Ezért hétfőtől vidéken és Pest megyében újabb enyhítések lépnek életbe, és a fővárosban is megszűnik a kijárási korlátozás, de továbbra is fontos az általános óvintézkedések betartása. Hétfőtől a kórházi ellátások újraindításának következő üteme is megtörténik.