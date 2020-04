400 milliárdot bukott az állam az összeomló forint miatt

A teljes központi adósságállományra a forint jegyzésének változása mellett más tényezők is hatottak:

A legfrissebb, március végi állapotra vonatkozó adatok szerint 4786 milliárd forintnyi devizában denominált adóssággal rendelkezett a központi költségvetés. Ez a tavaly év végi állapothoz képest 335 milliárd forinttal alacsonyabb köszönhetően annak, hogy a forint gyengülése miatt elkönyvelt veszteséggel szemben 746,8 milliárdnyi törlesztés is történt.

A mélypont óta ugyan korrigált a jegyzés és március végén 359,09 forintot ért egy euró, az első negyedév során 8,6 százalékkal értékelődött le a magyar fizetőeszköz . A magyar gazdaság és szereplői azonban ma már kevésbé kitettek az árfolyam-változásoknak, mint jó pár évvel ezelőtt voltak. A lakosság devizakitettsége már megszűnt, és a magyar állam is igyekezett leépíteni az elmúlt években a devizahitelek állományát. Ugyan a devizaadósság állománya a központi költségvetés teljes adósságán belül csupán 15,7 százalék , a forint idei gyengülése jelentős veszteséget eredményezett a költségvetésnek.

Az idei évben a forint árfolyama gyengülő pályára állt, a folyamat az elmúlt néhány hétben felgyorsult, melynek eredményeként új történelmi mélypontot ért el a hazai fizetőeszköz. Volt olyan időszak, amikor egy euróért 370 forintot is fizetni kellett, miközben 2019 utolsó napján még "csak" 330,52 forinton jegyezték a devizát.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!