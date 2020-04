433 milliót csoportosított át sportra a kormány

A sport mindenek felett járvány idején is.

A maradványelszámolási alapból átcsoportosított összeg legnagyobb részét, 1,1 milliárd forintot az egyházi alapintézmény-működésre irányította át a kormány. 100 milliónál több plusz forráshoz, 179 millióhoz jutott most a Bethlen Gábor Alap, 112 milliót pedig az egyéb kulturális intézmények kaptak a dologi kiadások fedezésére.

A kedd esti Magyar Közlönyben több kormányhatározat is megjelent, ezek egyike az idei költségvetésen belüli forrásátcsoportosításokról szól. Ennek keretében a Központi Maradványelszámolási Alapból 1,9 milliárd forintot oszt szét különböző fejezetek között.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!