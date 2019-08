99 forintért adják a dinnyét – ebből még baja lehet a Lidlnek

Július elején kezdődött a magyar dinnye szezonja, ettől kezdve egyre több helyen kezdték el értékesíteni a termelők a gyümölcseiket. Így a dinnyék megjelentek több hazai kiskereskedelmi áruházláncban is –emlékeztet közleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

Mint megjegyzik, a Lidl Magyarország büszkén is hirdette ezt a tényt:

„Megérkeztek az első magyar dinnyeszállítmányok a Lidl Magyarország raktáraiba, mellyel kezdetét veszi az idei magyar dinnye szezon az áruházakban. Az áruházlánc célja, immáron hetedik éve ugyanaz: a lehető legnagyobb mennyiségű kiváló minőségű magyar görögdinnye értékesítése, ezáltal a magyar termelők támogatása a bel- és külpiacokon egyaránt. (…) Az első körben a hazai beszállítók a magvas görögdinnyéket szállítják, majd a következő érési hullámban érkeznek a magszegény, mini és sárga bélű görögdinnyék is.” A Lidl továbbá hangsúlyozta, hogy jelenleg közel 400 hazai beszállítóval – köztük dinnyetermelőkkel – áll kapcsolatban".

A NAK szerint a hozzájuk eljutott jelzések arról szóltak, hogy augusztus első hetéig problémamentesen alakult a szezon, minden érintett elégedett volt a piaci folyamatokkal.

Ám a két évvel ezelőtti történésekhez hasonlóan most is egy kiskereskedelmi lánc (a Tesco – a szerk.)kezdett felelőtlen akciózásba – és éppen az a Lidl Magyarország, amely egy hónappal korábban még dicsekedett a magyar termelőkkel való nagyszerű kapcsolatával – mondja a kamara.

99 forintért nincs jó minőségű dinnye?

Az áruházlánc 99 Ft/kg áron kezdte el árusítani a dinnyét, amelyet így egyszerű marketingeszközként használ arra, hogy becsalogassa boltjaiba a vásárlókat. A NAK szerint ugyanis 99 Ft/kg áron nem lehet jó minőségű dinnyét előállítani. A szezonnak ebben a szakaszában – a többéves piaci tapasztalatok alapján – reálisan, a bekerülési költségeket is figyelembe véve, 150 és 200 Ft/kg közötti fogyasztói áron lenne árusítható a gyümölcs.

A NAK megjegyzi: ezzel az árletörő akcióval a Lidl mindenkinek kárt okoz, a vásárolókat becsapja, hiszen a reklámmal ellentétben mégsem kapnak minőségi magyar dinnyét, a termelőket pedig ellehetetleníti, mivel ilyen rendkívül alacsony felvásárlási árral nem hagy náluk elég bevételt a minőségi dinnye termelésének megvalósításához. Továbbá a kamara tapasztalatai szerint egy ilyen lépés a többi kiskereskedelmi láncot is – szintén káros következménnyel járó – árcsökkentésre készteti.

140-160 forint a Nagybanin

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet friss jelentése szerint a Budapesti Nagybani Piacon a 30. héten 140-160 forint a görögdinnye kilója. Ráadásul tavalyhoz képest – mint minden más zöldség és gyümölcs –, úgy a dinnye is drágult, a jelentés szerint egy évvel ezelőtt (szintén a 30. héten) 100-110 forint volt a nagybanin a kilója.

Nem először tapasztalják azt, hogy egy-egy áruházlánc visszaél piaci erőfölényével, és szándékait rákényszeríti a hazai termelőkre – ez történt most a Lidl esetében is. A Lidl Magyarország ezzel a számára kizárólag rövid távon hasznos, kapzsi lépésével már a szezon közepén bedöntheti a magyar dinnyepiacot, és azt is kockáztatja, hogy jövőre nem lesz elég hazai dinnye a boltokban.

A kamara álláspontja szerint közép és hosszú távon akkor alakulhat jól a piac a fogyasztók, a dinnyetermelők és a forgalmazók számára, ha folyamatosan jó minőségű és elegendő mennyiségű dinnye kerül a boltokba, a piacokra, és a termelés javítására hatalmas összegeket beruházó gazdáknak hosszú távon meg is térül a ráfordításuk.

Fejezzék be az árletörő akciót!

Az agrárgazdasági kamara egyúttal felszólította a Lidlt, hogy fejezzék be a dinnyetermelést veszélyeztető árletörő akcióját és tegyenek eleget a tisztességes piaci magatartás és gyakorlat jogszabályban meghatározott követelményeinek.

Kérdéseinkkel megkerestük a Lidl Magyarország sajtóosztályát. Amint válaszolnak, frissítjük a cikket.