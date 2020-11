A 40-49 évesek között van a legtöbb fertőzött

Tegnap a hatóságok bezártak egy 10. kerületi sörözőt is, amely nyitva volt, és egy személy tartózkodott benne.Sem ő, sem a kiszolgáló személyzet nem viselt maszkot.

Az operatív törzs tájékoztatóján elhangzott az is, hogy a maszkviselési szabályok megszegése miatt tegnap 269, eddig pedig összesen mintegy 8 ezer személlyel szemben intézkedtek a hatóságok, ezen belül tegnap 133 helyszíni bírságot szabtak ki.

Újságírói kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy az influenza-járvány még nem kezdődött el.

Azt, hogy emiatt be kell-e zárni egyes iskolákat, az oktatási hatóság dönti el.

Az országos tisztifőorvos szólt arról is, hogy folyik a pedagógusok, valamint a szociális és egészségügyi szférában dolgozók tesztelése. A pozitív tesztet produkáló tanároknak otthon kell maradniuk.

a települések 91 százalékán regisztráltak már fertőzötteket, de valószínűleg a többi településen is van már pozitív személy.

az áldozatok között fiatalok is vannak, ugyanakkor többségében idős, más betegségekkel is küzdő betegeket veszítjük el, mondta a tiszti főorvos.

Ez is kiderült a mai optörzsön.

