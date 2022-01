A jövő a tét: otthagyták az álomállást, hogy megmentsék a Földet

Már gyerekkorában is pilóta akart lenni Todd, és ő bizony meg is valósította az álmát. Nem lett tűzoltó, vagy katona: repülőgépet vezetett. Húszas éveinek végén, nagyjából 100 ezer fontba kerülő oktatása és kiképzése után azt csinálhatta, amit tényleg akart: hasította az eget. Sajnos 2019-re a cég, amelynek dolgozott, tönkrement, addigra viszont Todd Smith már túlságosan is tudatában volt annak, mekkora karbon kibocsátást jelent a világnak a sok repülés. „A környezetvédő Extinction Rebellion csoportnak szerettem volna segíteni, de tudtam, hogy ez egy öngyilkos lépés volna a karrierem szempontjából, és rengeteg adósságom volt. Egyszerűbbnek tűnt visszamenni repülni, és kifizetni azt, amivel tartozom.”

Végül Todd mégis úgy döntött, hogy otthagyja a pilótaságot annak ellenére, hogy nagyon is szerette azt, nem beszélve az izgalmas helyszínekről és a rengeteg fizetésről.

„Amikor a klímaválság sürgősségével szembesültem, hogyan tudtam volna a saját érdekeimet előtérbe helyezni ráadásul éppen akkor, amikor együtt kell gondolkodnunk azon, hogyan kezeljük az emberiséget sújtó legnagyobb egzisztenciális fenyegetést?”

Todd Smith tehát aktivista lett az Extinction Rebellion csoportnál, továbbá a Safe Landing alapító tagja. Utóbbi egy, a repülési szektor klímatudatos dolgozóit tömörítő mozgalom. Kevesebbet keres, mint pilótaként, anyagilag nehéz helyzetbe került, de saját elmondása szerint a tény, hogy valamit tesz, csökkenti a szorongását és néha katartikus érzést ad.

A BBC tudósítása alapján hasonló munkaelhagyó Nader Beltaji, aki az olaj- és gáziparról a megújuló energiák területére váltott. Ma projekt menedzser a megújuló energiákkal foglalkozó óriáscégnél, az RWE-nél. Jelenleg tengeri szél erőművek létrehozásával foglalkozik Északkelet-Angliában.