A kormány gondban lehet Márki-Zay Péter miatt - csak Lázár János örülhet?

Virág Andrea: erős üzenetet kapott, de nem lett leváltva az ellenzék

Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója az Inforádiónak úgy vélekedett: a DK valóban a legnagyobb ellenzéki erő, ugyanakkor a nem DK-s ellenzéki szavazók jelentős része elutasítja a pártot és Dobrev Klárát. Emiatt sejthető volt, hogy ha csak egy jelölt marad ellene, sokan beállnak mögé és így lett nagy esélye a győzelemre Márki-Zaynak. Szerinte még sok konfliktus lesz az ellenzéki politikusok között, például a listaállítás kapcsán, de az elmúlt egy hétben látottnál sokkal békésebb időszak fog következni.

Virág Andrea szerint Márki-Zay Péter győzelme erős üzenet az ellenzéki irányába arról, hogy mást várnak az ellenzéktől a választók. Ugyanakkor az ellenzék nem lett leváltva teljesen, hiszen a 106 egyéni jelölt többsége valamelyik párt jelöltje. Megújulás tehát történik és az előválasztás jó eszköz volt erre, de az ellenzéki pártok ott vannak, Márki-Zay Péter nélkülük se kampányolni, se kormányozni nem tud.

Török Gábor: csak Lázár János örülhet a kormányoldalon

Török Gábor politikai elemző még a végeredmény közzététele előtt úgy vélekedett egy Facebook posztban: "A kormányváltás bizonytalan. Az ellenzékváltás egyre biztosabb." Később az Indexnek írt hosszabb elemzést a helyzetről, ebben úgy fogalmaz: az eredmény leginkább az ellenzéki szavazók (jelentős részének) erős és egyértelmű üzeneteként értelmezhető. Márki-Zay Péter azért győzhetett, mert nagyon sokan nem csupán kormányt akarnak váltani 2022-ben, de egyben elégedetlenek is az ellenzék jelenlegi helyzetével és politikai kínálatával.

Az előválasztás második fordulója azt mutatta meg, hogy jelentős az igény az ellenzék megújítására

- véli Török Gábor.

Bár az ellenzéki tábor egyben tartása Török Gábor szerint rettenetesen nehéznek látszik, a parlamenti választás napjáig józan ésszel nem várható a konstrukció felrúgása. Az ellenzéki térfél közepén egyre erősebben látszik a szakadás, de apróbb törésvonalak szinte minden szereplő között felfedezhetők. Mégis: a jövő tavaszi választásig olyan mértékben egymásra utaltak a felek, hogy csak az irracionalitás végzetes elszabadulása esetén borulhatna a konstrukció. Ennek esélyét sem lehet persze teljesen kizárni, de azt látni kell, hogy az összes ellenzéki szereplő jobban jár, ha kitart a nagy nehezen létrehozott egység mellett.

Török Gábor arra is kitért: a kormánypártban igazán most csak egy ember örülhet az eredménynek, mégpedig Lázár János. Ami eddig az ő problémája volt, az most már Orbán Viktoré, és még abban is reménykedhet, hogy – így vagy úgy – megszabadul helyi riválisától. A Fidesz országos kampánya számára azonban az MZP-forgatókönyv kifejezetten veszélyes.

"A Fidesz nem erre készült, nem így tervezett, és (velünk együtt) igazán még most sem tudja, hogy pontosan mire számíthat"

- írja az elemző.

Kormányközeli elemzők: ez még mindig Gyurcsány-show

A kormányközeli elemzők egyelőre nem változtattak az irányon: azt a véleményüket hangoztatják, hogy a fő ellenzéki ellenfél továbbra is Gyurcsány Ferenc. Rotyis Bálint, a Nézőpont Intézet elemzője szerint az előválasztáson

"nem váltottak le senkit, a 2010 előtti politikai elit a DK vezetésével ott van az ellenzéki összefogásban, annak is a vezető ereje."

Rotyis szerint Márki-Zay Péternek párt és szervezet nélküliként nincs politikai hatalma, csak a médiában tud aktív lenni, viszont Gyurcsány Ferencnek és pártjának van politikai hatalma, ráadásul a legnagyobb az ellenzéki összefogásban. Ez pedig megnehezíti, hogy Márki-Zay Péter bármilyen "Gyurcsány-mentes" politikát folytasson - ezért nem kell változtatni a kormányzati kommunikáció irányán sem.

A Gyurcsány-show mint politikai kommunikációs stratégia tehát annak ellenére is marad, hogy a volt kormányfő feleségét és állítólagos "bábját" is legyőzte az előválasztáson Márki-Zay Péter. A Századvég Alapítvány elemzése szerint épp az ellenkezője történt annak, amit a nem kormánypárti elemzők állítanak: az ellenzék nem élt a megújulás lehetőségével, elmulasztotta a szembenézést a 2010 előtti Gyurcsány-korszak hibáival, mulasztásaival és önkéntelenül is újrateremti az egyszer már megbukott baloldali politikát. Szerintük a Gyurcsány Ferenc vezette ellenzéki tömb lehetőséget lát Márki-Zay Péterben; ha Karácsony Gergelyt vagy Dobrev Klárát nem fogadja szívesen a közvélemény, mert szorosan kötődnek a 2010 előtti baloldalhoz, talán "szerencsésebbek lehetnek egy nehezen besorolható, ingadozó politikai identitású, kevésbé ismert jelölttel".