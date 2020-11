A kormány szerint épp most van ideje faragni kicsit a választási törvényt

A mostani, csúcsra járó járványhelyzetet látja a kormány a legalkalmasabbnak arra, hogy kilencedik alkalommal is módosítsák a "gránitba vésett" Alaptörvényt: rögzítik, hogy "az anya nő, az apa férfi", bebetonozzák az alapítványokat azzal, a mondattal, hogy “a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létrehozásáról, működéséről, megszüntetéséről, valamint közfeladata ellátásáról sarkalatos törvény rendelkezik", illetve a jelenleginél is átláthatatlanabbá tehetik az állami költések megismerését azzal, hogy „közpénz az állam bevétele, kiadása és követelése.”

A hvg.hu összeállítása szerint azonban a módosítás az ellenzék listaállítási terveit is korlátozhatja. Az ellenzék a 2022-es országgyűlési választáson mind a 106 egyéni választókerületben egy közös jelöltet indítana a Fidesz ellen, azonban abban nem voltak egységesek, hogy egy közös vagy két listát állítsanak. A friss módosítás a két listán indulást nehézzé tenné.

A járványhelyzet közepén a kormány a választási törvény és az Alaptörvény módosítására adott be javaslatot - a kamupártok és az ellenzék dolgát is megnehezíthetik.

