A koronavírus megoldotta a munkaerőhiányt a szemétszállításban

Az NHKV szerint az ágazat a kritikus időszakban is jól teljesít. A közszolgáltatók intézkedési tervvel készültek fel a járványügyi korlátozásokra - olvasható a Világgazdaság keddi számában.

A közszolgáltatók napi jelentést küldenek az NHKV-nek. Ezekben eddig nem volt szó a hulladék begyűjtésével kapcsolatos problémáról. Az FKF-nél sem kellett módosítani a hulladékbegyűjtés rendjén. A lomtalanítást viszont egészségvédelmi okokból nemcsak Budapesten, hanem országosan leállították. Néhány hulladékudvart is bezártak, és a személyes ügyfélszolgálat is szünetel.

Az FKF tájékoztatása szerint több olyan hiánymunkakört is sikerült betölteni az elmúlt hetekben, amelyre hosszabb idő óta kerestek jelölteket: ilyen például a hulladékrakodó, a köztisztasági gépjárművezető, a köztisztasági takarító, a gépjárműszerelő és a lakatos.

A megváltozott munkaerőpiaci helyzetnek betudhatóan elkezdték feltölteni a már régóta meglévő szabad pozícióikat a hulladékgyűjtési és -szállítási közszolgáltató cégek - erről a trendről számolt be a Világgazdaság érdeklődésére az állami Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) és a fővárosi FKF Nonprofit Zrt. (FKF) is.

