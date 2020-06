A RegioJet közvetlen vasúti járatokat indít az Adriára

A RegioJet-járatok irányonként 12 kocsival közlekednek. Jegyeket különféle kocsitípusokra lehet foglalni, melyeknek az ára fedélzeti szolgáltatásokat is tartalmaz. Rijekában a vonatok menetrendjéhez csatlakozó buszjáratokat is kínálnak népszerű horvátországi célpontokhoz, a buszjegyeket a vonatjeggyel egyszerre kell megvásárolni.

A RegioJet személyszállító magánvasúttársaság új, naponta közlekedő, Magyarországról is közvetlenül igénybe vehető járatokat indít Prága és Rijeka között a nyári turisztikai főszezonban - közölte a RegioJet kedden az MTI-vel.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!