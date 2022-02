A szakértők szerint a Putyin nagyon elszámította magát

A megbízható információforrásnak tűnő brit védelmi minisztérium hétfő reggeli helyzetjelentése szerint Putyin szárazföldi erőinek nagy része továbbra is több mint 30 km-re Kijevtől északra van. Az orosz előrenyomulás többek között azért akadozik, mert az ukrán erők a Hosztomel repülőtér sikeres védelmével meghiúsították az oroszok logisztikai terveit.

Oroszország megtámadta Ukrajnát - különleges katonai művelet végrehajtását rendelte el Vlagyimir Putyin orosz elnök a Donyec-medencében, február 24-én. Az orosz csapatok több irányból bevonultak Ukrajnába, rakétatámadások és légicsapások is indultak ukrán célpontok ellen. A nyugati világ súlyos szankciókat helyezett kilátásba Moszkva ellen.

Arról is beszámoltak, hogy Csernyihiv és Harkov környékén továbbra is heves harcok folynak, de mindkét város továbbra is ukrán ellenőrzés alatt áll. A brit jelentés kitér arra is, hogy a logisztikai kudarcok és a kitartó ukrán ellenállás továbbra is meghiúsítja az orosz előrenyomulást.

Más elemzők az ukrajnai történéseket kommentálva azt emelik ki, hogy bekövetkezett az, ami az oroszok legnagyobb félelme lehetett az invázió előtt, vagyis kialakulóban van egy gerillaháború. Ez ugyan ukrán oldalon komoly ember és anyagi veszteséggel jár, de az oroszok számára is egy „megnyerhetetlen” háborút hoz.

A szakértők arra is emlékeztetnek, hogy az ismert orosz offenzívák közül az afganisztáni hasonló módon futott zátonyra. Ellenben a hadászati szempontból sikeres 1968-as csehszlovákiai beavatkozás során a második napon sikerült az ottani vezetőket letartóztatni, és pár nap alatt az összes stratégiailag fontos pont az oroszok kezére került.

A mostani ukrajnai háborúban viszont az oroszok legfeljebb ilyen hadászatilag fontos helyek elpusztítását tudják sikerként felmutatni, a megmaradtak döntő részben továbbra is ukrán ellenőrzés alatt állnak. Emellett az oroszok az ukrán vezetőknek a közelébe sem jutottak, hiába maradt Volodimir Zelenszkij is Kijevben.