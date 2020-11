A tao-támogatás is felhasználható a járvány elleni védekezésre

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

A forgalmi engedélyek cseréje a jövőben akkor is költségmentes lehet, ha arra jogszabályváltozás miatti adatmódosulás miatt van szükség.

Egy módosítás biztosítja az otthonteremtési akcióterv keretében nyújtott újabb támogatás adómentességét is, vagyis az otthonfelújítási támogatásét.

Januártól várhatóan nem kell gépjárműadót fizetni a környezetkímélő, vagyis a tisztán elektromos motorkerékpárok után, ahogy a környezetkímélő autók után sem. A javasolt változtatás értelében gépjárműadó alóli mentességhez nem kell ismételten bejelentést tenniük a tulajdonosoknak amiatt, hogy az adót az állami adóhatóság szedi be. Az önkormányzatok adóhatóságainak ugyanis át kell adniuk a szükséges adatokat.

A koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő célokra is adható támogatás a társasági adóból (tao) - tartalmazza egyebek mellett az a módosító csomag, amelyet csütörtökön fogadott el az adótörvényekhez az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága.

