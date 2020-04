A valaha mért legnagyobb mértékben zsugorodott az euróövezet gazdasága

A vártnál kevésbé, de így is három és fél éve nem látott alacsony szintre lassult a fogyasztói árak emelkedésének éves összevetésű üteme az euróövezetben áprilisban.

A legalacsonyabb munkanélküliségi rátát márciusban is Csehországban regisztrálták, 2,0 százalékost, majd Hollandia következik 2,9 százalékkal, illetve Lengyelország 3,0 százalékkal. A helyzet Görögországban a legrosszabb, 16,4 százalékkal (januári adat), illetve Spanyolországban 14,5 százalékkal. Spanyolországban a februári 13,6 százalékról 0,9 százalékpontot ugrott a mutató egy hónap alatt.

