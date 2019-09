A vártnál is rosszabb a német magánszektor teljesítménye

A német feldolgozóipar beszerzésimenedzser-indexe (BMI) 123 havi mélypontra, 41,4 pontra csökkent az augusztusi 43,5 pontról – közölte Az IHS Markit londoni székhelyű pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató, pedig az rlemzők javulásra, 44,0 pontos értékre számítottak.

A szolgáltatóipari BMI előzetes értéke 52,5 pontra - 9 havi mélypontra - süllyedt az előző havi 54,8 pontról. Elemzők 54,3 pontra számítottak.

A feldolgozóipar és a szolgáltatási szektor együttes teljesítményét tükröző összetett beszerzésimenedzser-index (BMI) előzetes értéke 83 havi mélypontra, 49,1 pontra esett az augusztusi 51,7 pontról. Elemzők enyhe csökkenést, 51,4 pontot vártak.

A feldolgozóipar és a szolgáltatások együttesen a német gazdaság több mint kétharmadát adják.

Az adatokat kommentálva Phil Smith, az IHS Markit főközgazdásza kiemelte: az összetett beszerzésimenedzser-index értéke 2012 októbere óta a legalacsonyabb, és egyértelműen a gazdaság teljesítményének csökkenését jelzi.

"A feldolgozóipari adatok egyszerűen rettenetesek. A kereskedelmi háborúkat, az autóipar kilátásait és a brit uniós tagság megszűnését övező bizonytalanságok" gúzsba kötötték a keresletet. Több mint egy évtizede nem csökkent ilyen meredek ütemben a feldolgozóipar megrendelések állománya, de 2014 decembere óta először a szolgáltatási ágazat is a megrendelések visszaeséséről számolt be - mutatott rá Smith, arra figyelmeztetve, hogy a hazai kereslet is elkezdett gyengülni.

A német gazdasági minisztérium másfél hete kiadott szokásos havi jelentésében még azt írta, hogy a német nemzetgazdaság nem tart markáns recesszió felé a második negyedévi 0,1 százalékos GDP-csökkenés ellenére sem, ámbár nem észlelhetők még egy kedvező fordulatra utaló makrogazdasági jelek sem.

A német gazdasági növekedést az exportorientált feldolgozóipar teljesítményének csökkenése vetette vissza, részben a világgazdasági ellentétek éleződése, részben a Brexit körüli bizonytalanságok miatt. A minisztérium szerint a gazdasági növekedésnek mindössze a lakossági és az állami fogyasztás nyújt számottevő támogatást.

Több nagy német gazdasági kutatóintézet viszont arra számít, hogy a legnagyobb euróövezeti gazdaság recesszióba süllyed az idei negyedévben.