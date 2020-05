A Vas megyeiek a csoda folytán alig fertőződnek meg

A legfrissebb adatok szerint Vas megyében található a legkevesebb, 14 koronavíruros fertőzött a megyék közül, de alig valamivel többen vannak Hevesben (16 fő), Békésben és Tolnában( 17-17 fő). A nyugati határszélen a határos megyékben eközben jóval több fertőzöttet tartanak nyilván: Győr-Moso-Sopronban 83, Veszprém megyében 60, míg Zalában 168 az igazolt Covid-19 fertőzöttek száma.

A vasiak különleges helyzetére nem ad választ a statisztika, de erre előbb-utóbb talán választ kapunk az operatív törzs szokásos napi tájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvostól.

Müller Cecília Müller Cecília

Országosan ma reggelre 3263 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, Újabb 8 idős, krónikus beteg halt meg a koronavírusban, ezzel az elhunytak száma 413 főre emelkedett. A kórházakból pedig 933-an távoztak gyógyultan.

Az operatív törzs jelentése szerint a betegek és elhunytak többsége továbbra is budapesti vagy Pest megyei. A törzs arra hívja fel a figyelmet, hogy tart a védekezés második szakasza. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. Az a cél, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsák az életet és továbbra is elkerüljék a járvány "berobbanását". Ezért Budapesten és Pest megyében továbbra is életben marad a kijárási korlátozás, vidéken viszont új szabályok léptek életbe. Az egész országban továbbra is fontos a 1,5 méteres védőtávolság tartása, és az arc eltakarása a boltokban és tömegközlekedési eszközökön.