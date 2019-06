Áder 1,5 milliót adott a bangladesi szülők ellátására

A köztársasági elnök többek között kórházi berendezések beszerzéséhez járult hozzá idén. A külhoni szervezetek megsegítése a házelnökre és a korábbi államfőkre is jellemző.

Az Országgyűlés elnökének, a jelenlegi és volt államfőknek évente 73 millió forintos keret áll rendelkezésére, melyből szabadon támogathatnak számukra szimpatikus szervezeteket, célokat. Az ezeket az adományokat listázó dokumentumok a napokban frissültek a parlament honlapján, melyek szerint a volt köztársasági elnök, Sólyom László már az első félév végére szinte teljesen ki is merítette ezt a keretet. Összesítésünk alapján ugyanis 65,4 millió forint sorsáról rendelkezett már.

Sólyom László a többiekkel ellentétben kevésbé aprózza el az adományokat, idén a MATEHETSZ-nek, vagyis a Magyar Tehetségszervező Szervezetek Szövetségének 35,1 millió forintot adományozott. Így már biztos, hogy 2018-hoz hasonlóan idén is ez a szervezet kapja a legtöbb támogatást a volt köztársasági elnöktől, bár tavaly a mostaninál valamivel több, 41 millió forint jutott a MATEHETSZ-nek. Mellettük jelentős dotációt kapott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is, 23 millió forintot, 10 milliót pedig a MusicAli Produkciós Iroda Nonprofit Közhasznú Kft. számlájára folyhatott be Sólyomtól.

Sólyom László (Fotó: MTI) Sólyom László (Fotó: MTI)

A cégre rákeresve a cégnyilvántartó oldalakon kívül egyebet nem találtunk, az Opten adatai szerint az előadő-művészet főtevékenységű Kft.-t 2016-ban alapították 3 millió forint jegyzett tőkével, telki székhellyel. A Kft. a nyilvántartás szerint még nem adta le 2018-as éves beszámolóját, a 2017-es szerint az árbevétele a 8 millió forintot sem érte el, és alkalmazott nélkül működik.

Schmitt Pál volt köztársasági elnök Sólyommal ellentétben még a rendelkezésre álló keret felét sem költötte el. Mindössze 23,5 milliót tesznek ki az eddigi adományok, melyek közül a legtöbb pénzt, 10 millió forintot a Vizsolyi Református Egyházközösségnek adta. Sólyomhoz hasonlóan ő is adományozott 1,5 milliót a MATEHETSZ-nek. 3 millió forint adományozott a Kisboldogasszony Bazilika Máriaremetei Plébániának, akárcsak a Farkas János Alapítványnak. utóbbi célja a szociálisan hátrányos helyzetű cigány és nem cigány származású fiatalok, sportolók támogatása. Az alapítvány elnöke Mezei István, aki egyben a Magyar Cigány Labdarúgó Válogatott alapító-menedzsere is. 2 millió forintot a Béres Alapítvány kapott, 1-1 milliót pedig a Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület és a Magyar Örökség és Európa Egyesület.

Kövér fókuszában a határon túliak, Ádernél az egyház és a beteg gyerekek

A jelenleg hatalomban lévő vezetők közül a köztársasági elnök volt kicsit adakozóbb hangulatában mostanáig, hiszen ő 22,68 millió forint sorsáról rendelkezett szemben Kövér László, házelnök 21,9 milliójával.

Áder János a két legnagyobb összeget, 2,9 és 2,8 millió forintot egy plébániának és egy gyerekekkel foglalkozó szervezetnek juttatta. Előbbit a Szent Antal Római Katolikus Plébánia kapta a "Játszva Istenhez" elnevezésű gyermektábor megvalósításának támogatásaként. A 2,8 millió forint pedig a Bátor Kicsi Lélek Alapítványhoz került, mellyel a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet számára pharyngoszkóp és a hozzá kapcsolódó hordozható fényforrás megvásárlásához járult hozzá. Nem ez volt azonban egyetlen olyan adomány, mellyel kórházi berendezés megvételét segítette Áder. 2 milliót adot a Hópihe Gyermek Alapítványnak, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Egyetemi és Oktató Kórház, Gyermekonkohaemotológiai és Csontvelőtranszplantációs Osztálya 5 betegmonitort vehessen.

Jelentősebb összeget, 2,5 milliót adományozott a csíkszeredai Indesertus Egyesületnek a "Valahol Európában" című musical megvalósításához. 2 millió forintot pedig a Majosházai Hospice Ház fejlesztésére kapott a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia.

A listában szerepel még egy 1,5 millió forintos adomány is, mely a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítványhoz került. A leírás szerint ez a Budapesten operálandó fejüknél összenőtt bangladesi sziámi ikrek családjának magyarországi ellátásának megszervezését szolgálta.

Kövér László az összesen eladományozott 21,9 millió forintból főként határon túli és kisebb egyesületeket támogatott. Eddig a legtöbb pénzt, 2-2 millió forintot a pápai teátrumot működtető Pegazus Színház Kft. és a Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona kapta. 1,5 milliós adományt juttatott a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesületnek. A lista alapján úgy tűnik, hogy Kövér főként egymilliós adományokat szeret osztogatni. Többen ugyanis "csak" ennyit kaptak a házelnöktől, így többek között