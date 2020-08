Aggasztó ábrák a magyarországi koronavírus-járványról

Míg korábban hónapokon át alig néhány fővel emelkedett Magyarországon a koronavírus-fertőzöttek száma, az elmúlt napokban magasabb fokozatra kapcsolt a terjedés intenzitása. Csütörtök reggelre a friss statisztika háromhavi csúcsot jelentő új esetszámról tájékoztatott. Sőt, a nagyobb földrajzi kategóriára osztott adatok sem túl biztatóak.

A 45 újonnan diagnosztizált fertőzöttből ugyanis

11-et Budapesten,

2-t Pest megyében,

32-t pedig vidéken azonosítottak.

A fővárosi adat 1,5 hónapja a legrosszabb, legutóbb június 27-én volt ennél több új fertőzött 24 óra alatt, a vidéki adat pedig ennél is pocsékabb, hiszen az országos számokhoz hasonlóan ez is háromhavi csúcsot jelent. Legutóbb május 10-én találtak vidéken 32-nél több új koronavírusos személyt, 33-at.

Ahogy az a fenti ábráról is leolvasható, a napi esetszámok egyáltalán nem adnak okot bizalomra, sőt, mintha lendületesen haladnánk a második hullám felé. Igaz, annak berobbanását a szakemberek elsősorban az őszi időszakra datálják, mivel a hidegebb idő beköszöntével újra sokan és sokat fognak zárt helyen tartózkodni, ami egyáltalán nem segíti önmagában a vírus terjedésének lassítását.

Azt, hogy mennyire kitartóan kezd ismét terjedni a vírus, a hétnapos gördülő átlagokból rajzolt grafikon sokkal jobban megmutatja. Ahogy az is egyértelművé válik, mennyire kezd romlani a vidéki helyzet. Budapesten az elmúlt 7 nap átlagában a friss adattal együtt 6-tal nő a fertőzöttek száma, Pest megyében konstans 2 az átlagos esetszám, vidéken azonban immár bő egy hete tart a folyamatos emelkedés. Mára 23 az új esetek napi átlaga. Utoljára ilyen magas napi átlagra legutóbb május első napjaiban volt példa. A vidéki esetek megszaporodása pedig egyértelműen felhúzza az országos adatot is, miközben az első hullám idején legproblémásabb központi régióban (Budapesten és Pest megyében) még továbbra is kedvezően alakulnak az esetszámok.