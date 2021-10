Ákos megint 40 millió forintot kapott a Szerencsejáték Zrt.-től

Kovács Ákos előadó-művészettel foglalkozó cége újra leszerződött a Szerencsejáték Zrt.-vel: a Fehér Sólyom Bt. megint 40 millió forintos reklámszerződést írt alá március közepén - derül ki a lottótársaság honlapján közzétett márciusi szerződésekből. Hasonló összegű szerződést kapott Ákos 2019-ben és 2020-ban is az állami cégtől.

Azt a napi.hu írta meg, hogy az előadóművész vállalkozása rendre szép számokat közöl az éves beszámolóiban, tavaly is nyereségesen működött, de a járvány következtében az árbevétele és az eredménye is az előző évi mintegy harmadára esett. A bt. tavaly év végén 469 millió forintot tartott értékpapírokban. A társaság nettó árbevétele 167 millió forintra esett, és az adózott eredménye is nagyjából harmada lett a 2019-esnek, 57,4 millió forint. A nyereséget, ahogy a korábbi években is, nem vették ki a cégből, az eredménytartalékba helyezték.

A Szerencsejáték Zrt.-nek október 1-e óta új vezérigazgatója van: Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter Bozóky Alexet nevezte ki a cég élére, aki az elmúlt években a Szerencsejáték Zrt. igazgatósági tagja, illetve a társaság egyes kiemelt stratégiai feladatainak végrehajtását koordinálta.

Szintén szerződést kapott az állami társaságtól még februárban az IMG Solutions Zrt.: konkrétan 67 millió forintért notebook-ot kell beszerezniük. A cég tulajdonosa Szentgyörgyi Gábor, tavaly 10,4 milliárd forintos forgalom mellett 1,3 milliárd forintos profittal zártak. Szentgyörgyi Gábor neve legutóbb néhány napja bukkant fel, amikor a Direkt36 megírta: Székesfehérvár közelében indítana be műanyaggyártó és feldolgozó vállalkozást néhány, az Orbán-családhoz köthető vállalkozó.

Kapcsolódó cikk A koronavírus-járvány ellenére 574 milliárd forintos rekord bevétel a Szerencsejáték Zrt.-nél Kilép a külpiacra az idén 30 éves Szerencsejáték Zrt., közép- és hosszútávon pedig régiós szerepre tör a cég, amely a koronavírus-járvány ellenére túlszárnyalta tavalyi árbevételi tervét, az előző évi rekordot is meghaladó, 574 milliárd forintos összeggel.

Az összesen 1,3 hektáros területen az Energép Kft. nevű energetikai és építőipari cég működik, a terület 2015 óta az Orbán családé: jelenleg a miniszterelnök anyjának és ifj. Orbán Győzőnek a közös cége, a Hahót Tőzeg Kft. a tulajdonos. Az Energép három magánszemély tulajdonában van, egyikük Szentgyörgyi Gábor, akinek informatikai cégcsoportja sorra nyeri az állami megbízásokat.

A Szerencsejáték Zrt. márciusi szerződéseiben az Alpha Machine Kft. neve is felbukkan egy 267 millió forint összegű szerződéssel. A cégnek tavaly 530 millió forintos forgalma volt és 178,5 millió forintos nyeresége, a többségi tulajdonosa pedig a VISIONERS Zrt.-n keresztül Balásy Bulcsú, de korábban tulajdonos volt Nyerges Zsolt is, aki ismert jobboldali vállalkozó, korábban felvásárolta Simicska Lajos üzleti birodalmát. Balásy Bulcsú pedig Balásy Gyula féltestvére, aki a kormány kedvenc ügynökségeinek a tulajdonosa: New Land Media Kft. 2018 óta szinte konkurencia nélkül kapja a megrendeléseket a kormánytól, hogy eljutassa a Rogán Antal által irányított kormányzati kommunikáció legfontosabb üzeneteit az emberekhez.