Alig nőtt a magyar koronavírusosok száma, nincs új áldozat sem - mit jelent be Gulyás Gergely?

A friss statisztikák továbbra is kedvezőek: csak 5 új fertőzöttet találtak, ezúttal áldozata sem volt a koronavírusnak.

A magyarországi járványügyi adatok továbbra is kedvezőek. A sikeres védekezésnek köszönhetően eddig el tudtuk kerülni a tömeges megbetegedéseket és a több ezres haláleseteket. A járvány azonban nem ért véget, a környező országokban a megbetegedések számának növekedése tapasztalható, ezért fennáll a behurcolás veszélye. A kormány, az Operatív Törzs, és a járványügyi hatóság folyamatosan értékeli a járványügyi helyzetet. A legfrissebb döntéseket ma 11 órakor Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ismerteti - a háttérről itt írtunk.

