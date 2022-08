Alkalmazotti szerződést kínál a Kifli.hu a korábbi katás futároknak

A HVG cikkében arról ír, hogy az eddig alvállalkozóként dolgozó futárokkal számoló üzleti modell szeptembertől nem fenntartható, mivel a Kifli.hu-nak dolgozó kiszállítók többsége katás volt. A cég így arról döntött, hogy futárainak kompenzáció helyett alkalmazotti viszonyt kínál.

A portál cikke szerint Klekner Péter ügyvezető bejelentette, hogy a cég reagál a katás adózás teljes átalakítására, alkalmazotti munkaviszonyban is felvesznek dolgozókat. Az újonnan érkező futárok bruttó 30 ezer indulási bónuszt is kapnak az első hónap után. A sikeres jelentkezéshez B kategóriás jogosítvány és 1,5 éves balesetmentes vezetési tapasztalat szükséges. A HVG érdeklődésére a cég azt is elárulta, hogy jelenleg 300 futárral dolgoznak, ezt további 120 fővel szeretnék majd bővíteni.

