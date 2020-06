Amerikában tovább tombol a koronavírus: második hullámos rekord

Közel 40 ezer új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak egyetlen nap alatt az USA-ban, Taxasban le kellett állítani az újranyitást. Brazíliában még ennél is több az új fertőzött.

Globálisan egyébként elérte a 9,58 milliót az összes esetszám, több mint 488 ezer ember halt bele a koronavírus szövődményeibe. Brazíliában továbbra is meredeken emelkedik a járványgörbe, itt emelkedik leggyorsabban a fertőzöttek száma - egy nap alatt 42 725 fertőzést regisztráltak, az összes eset száma elérte az 1,23 milliót, közel 55 ezren haltak meg. A brazil elnök, Jair Bolsonaro a Bloomberg beszámolója szerint azt állítja, ő is átesett a betegségen.

A járvány a keleti partról most inkább nyugat-délnyugat felé húzódik. Texasban a kormányzó rendeletben állította le a gazdasági újranyitást az újra erőteljes növekedésnek indult esetszám miatt, de Kaliforniában, Arizonában, Floridában is ugrásszerűen nőtt az új fertőzöttek száma.

Csütörtökön szomorú rekord dőlt meg az Egyesült Államokban: egyetlen nap alatt 39 818 új koronavírusos megbetegedést regisztráltak. Amióta elkezdődött a járvány, nem volt még ilyen magas a napi új fertőződések száma; az pedig különösen aggasztó, hogy az előző csúcs még április 24-én volt. A Reuters beszámolója szerint a kiugró növekedésre csak részben adhat magyarázatot az elvégzett tesztek száma: növekszik ugyanis a pozitív tesztek aránya is.

