Atomrakétákat szállítanak Minszkbe, Karácsonyt is átverték - vasárnap reggeli háborús összefoglaló

A teljesen romokká vált Szeverodonyecket elhagyták az ukrán erők és orosz kézre került. Így most az inváziós csapatok annak ikervárosát, Liszicsanszk lerombolását tűzték ki célul. Ezt jelzi, hogy a jelentések szerint Moszkva hatalmas tüzérségi bombázásokat és légicsapásokat indított a település ellen. Közben Ukrajna „taktikai visszavonulásnak” nevezte, azt, hogy Liszicsanszkot elhagyták a katonái, és a a Szeverszkij-Donyec folyó túlsó partján vettek fel állásokat.

A veszteségek ellenére Volodimir Zelenszkij ukrán elnök próbál lelket önteni honfitársaiba, és szokások esti beszédében szombaton kijelentette, hogy Ukrajna vissza foglalja az összes elvesztett városoát, amelyek most orosz kézre kerülte, köztük Szeverodonyecket is. „Minden városunkat – Szeverodonyeck, Donyeck, Luhansk – visszakapjuk” – mondta az elnök a késő esti videóbeszédében. Zelenszkij azt is elismerte, hogy a háborút érzelmileg egyre nehezebb kezelni.

Volodimir Zelenszkij június 19-i éjszakai beszéde közben. Fotó: president.gov.ua Volodimir Zelenszkij június 19-i éjszakai beszéde közben. Fotó: president.gov.ua

Oroszország a következő hónapokban nukleáris robbanófejek szállítására alkalmas rakétákat küld Fehéroroszországba – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton Alekszandr Lukasenko fehérorosz vezető fogadása közben. "A következő hónapokban átadjuk a Belarusz Iskander-M taktikai rakétarendszereket, amelyek hagyományos és nukleáris változatukban is használhatnak ballisztikus vagy cirkáló rakétákat" - mondta Putyin.

Több európai főváros polgármesterét becsapták azzal, hogy videohívást folytattak kijevi kollégájukkal, Vitalij Klicskóval. Berlin polgármestere, Franziska Giffey pénteken részt vett a Webex videokonferencia-platformon egy híváson egy személlyel, aki szerinte úgy nézett ki, mint Klicskó. „Nem volt arra utaló jel, hogy a videokonferencia-hívást nem valós személlyel folytatták volna” – áll a hivatal közleményében. Hasonlóan járt Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely, aki a Facebook oldalán számolt be a történtekről. „A közelmúltban berlini, madridi, és bécsi főpolgármester kollégáimhoz hasonlóan engem is felhívott Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester – pontosabban valaki, aki pontosan úgy nézett ki és beszélt, mint ő. Mivel a videohívásra való megkeresés egy a kijevi főpolgármesteri hivatal domainjét használó e-mail címről érkezett, és mivel korábban is kapcsolatban voltunk a kijevi polgármesteri hivatal munkatársaival, így nem volt okunk gyanúra. Noha a hívás nagy részében releváns, az Ukrajna elleni háborúval és menekültválsággal kapcsolatos beszélgetés folyt, a hívás végéhez közeledve több furcsa, gyanút keltően provokatív jellegű kérdés is elhangzott, ami miatt a hívást a tervezetnél jóval korábban be is fejeztem” – írta Karácsony.

Boris Johnson brit miniszterelnök arra buzdította a G7-ek vezetőit, hogy ne „adják fel Ukrajnát”, és további pénzügyi támogatást ígért Ukrajnának az orosz invázió elleni küzdelemben. „Ukrajna nyerhet, és nyerni is fog. De ehhez szükségük van a mi támogatásunkra. Nem szabad, hogy feladjuk Ukrajnát” – mondta Johnson szombaton. Nagy-Britannia kész további 525 millió dolláros hitelgaranciát fog nyújtani – állítja a Downing Street.

Az Egyesült Államok bejelentette, hogy a csütörtökre ígért 13. biztonsági csomag részeként 18 járőrhajót biztosít Ukrajnának. „A csütörtökön bejelentett csomagban két 35 láb hosszú, kis egységből álló folyami hajó található; hat 40 láb hosszú tengeri harci jármű; és tíz 34 láb hosszú, Dauntless Sea Ark járőrhajó” – közölték az amerikaiak.