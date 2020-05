Ausztriába menne? Negatív teszteredmény nélkül nem fog menni

Schanda Tamás az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára nyitotta az operatív törzs mai tájékoztatóját. A pillanatnyi helyzetet így írta le:

"Eredményesen küdöttünk, így a védekezés második szakaszába léphettünk. Teljes mértékben azonban nem tudunk visszatérni a régi kerékvágásba. Rég nem látott mértékű válsággal szembesültünk, amely nem egyformán érinti az ágazatokat. Az áprilisi adatok letaglózóak lesznek."

Bécsi utcakép

Hozzátette, hogy Magyarország eddig "jobban vette az akadályokat", amit az ipari teljesítménnyel illusztrált. Mint mondta, miközben az Európai Unióban 12 százalékkal csökkent a termelés, nálunk 10 százalékkal.

Beszélt továbbá a kormányzati intézkedésekről. Elhangzott, hogy a nemrég indult nyolc hetes online informatikai képzésekre már 32 ezer ember regisztrált. Fontos, hogy a képzési időszak, az órák az egyéni igényekben megfelelően oszthatók be. Mint mondta, ez a képzés előfeltétele a 2020 augusztusában induló "struktúraváltó felnőttképzésnek", amelyhez a jelentkezők 1,2 millió forintos szabad felhasználású kamatmentes hitelt - Diákhitel Pluszt - vehetnek fel. A kormány 1100 képzést kínál azoknak, akik új szakmát tanulnának - közölte.

A még tanuló korban lévők pedig arra készülhetnek, hogy a kormány korszerűsíteni készül a szakképzési, felsőoktatási rendszert. E hét csütörtökén sikeresen lezárultak a szakképzési vizsgák, mintegy 50 tárgyból.

Schanda Tamás arról is beszélt, hogy már mintegy 24 ezer diplomát állítottak ki azoknak, akik nem rendelkeznek nyelvvizsgával. A nyelvvizsga megszerzésére továbbra is lehetőség van, 4 online vizsgaközpont kapott erre engedély, közülük három már májusban el is kezdi a vizsgáztatást. Több mint 2 ezer ember már jelentkezett is nyelvvizsgára.

Lakatos Tibor, az operatív törzs központi ügyeletének vezetője ismertette a Budapestre hétfőtől érvényes új szabályozást, amelyet ebben a cikkünkben foglaltunk össze.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a betegség kapcsán a rizikófaktorokról beszélt. Ezek közé sorolta az életkort és az egyéb betegségeket. Nem igaz, hogy az egyik leggyakrabban használt vérnyomás-csökkentő súlyosbítja a betegséget, ezt nem igazolták a vizsgálatok - hívta fel a figyelmet. A kockázatok közé sorolta a vesebetegségeket, szívbetegségeket, de felhívta a figyelmet arra, hogy a koronavírus-fertőzés az egész testet meg tudja támadni. A cukorbetegek közül az inzulininjekciókkal kezeltek vannak nagyobb veszélynek kitéve.

A tapasztalatok szerint a 2 és 9 év közötti gyermekeknél a koronavírus legyőzése után megjelenhet a Kawasaki-kór, amely lázzal, a nyaki nyirokcsomó megduzzanásáva, kiütésekkel jár. New York-ban 100 gyereknél észlelték, közülük három gyerek meghalt. Szlávik János szerint a nagy számok törvénye alapján ez a rendkívül ritka betegség valóban előfordulhat, de jó hír, hogy jól kezelhető.

