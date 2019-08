Az adórendszer átalakítását sürgeti a legnagyobb szakszervezeti szövetség

Az egykulcsos adórendszer sürgős változtatását szorgalmazza ismét a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke, mert véleményes szerint ezzel lehetne javítani azon a szégyenteljes helyzeten, amelyet a közelmúltban az Eurostat is feltárt: a régiós országok közül a magyaroknál már csak Bulgáriában élnek rosszabbul. Kordás László emlékeztet, a szakszervezet több számítással is alátámasztotta, hogy a reálbérek a tíz évvel ezelőtti szinten vannak, az életszínvonal-olló pedig egyre csak nyílik a néhány százezres nagyon gazdag és a keményen dolgozó többség között.

Mielőbb változtatni kell az egykulcsos adórendszeren, ha azt akarjuk, hogy Magyarország feljebb lépjen az életszínvonal-lista csúfos utolsó helyéről vagyis, azok is jobban éljenek, akiknek most éppen csak a szűkös megélhetésre telik – véli Kordás László. A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint annak ellenére, hogy a kormány mást állít, jól láthatóan egyenes út vezetett oda, amelyet a közelmúltban az Eurostat (az Európai Bizottság egyik főigazgatósága) a napokban kimutatott: szégyenteljesen rosszul élnek a magyarok. Legalábbis nagy részük. Mint az a nemzetközi kutatásból is kiderült, annyira rosszul, hogy már lassan Romániában is jobb a helyzet, s a régiós országok közül csak Bulgária vannak mögöttünk. Kordás szerint a szövetség számára ez sem volt meglepő, hiszen a MASZSZ jó ideje rendszeresen jelezte: döbbenetes az életszínvonal különbség a néhány százezer nagyon gazdag ember alkotta szűk réteg és a keményen dolgozó többség között.

Így aztán természetesen az a szintén friss Eurostat-jelentés sem lepte meg a szakszervezetet, amelyből egyebek között az is kiderül, hogy a magyarok fele évek óta egyetlen hétre sem megy nyaralni, mert nincs rá pénze. Vagyis, a munkavállalók nagy része szinte soha nem tudja kipihenni magát, nem képes megfelelően regenerálódni. Ez borzasztóan veszélyes, különösen a fizikai munkások körében – szögezte le Kordás. Ők azok ugyanis, akiknek nemcsak megtakarításuk nincs, de a szűk megélhetésen, a létfenntartáson kívül semmi másra nem futja. A MASZSZ elnöke egyébként az szja 10 százalék alá csökkentését is többször szorgalmazta. Szerinte már az is jelentős javulást eredményezne a legszegényebbek körében, ha legalább a minimálbérért és a garantált bérminimumért dolgozók személyi jövedelemadója lenne kevesebb.

Mint ismert, az Eurostat a jelentésében arról is beszámol, hogy a magyar állam korántsem áll olyan rosszul a listán, mint a háztartások, vagyis a magyar családok többsége. A fogyasztási kiadásait figyelembe véve ugyanis nemhogy nem sereghajtó, de a középmezőny végén van. Kordás László szerint ez arról is árulkodik, hogy az egyes emberek boldogulását mélységesen alárendelik a kormány és egy szűk elit bőséges költéseinek, jólétének.

Kordás László szerint a helyzet egyszerűen tarthatatlan, sürgősen változtatni kell az egykulcsos adórendszeren, hogy az alacsonyabb jövedelműeknél több maradjon megélhetésre. Ez azonban csak úgy hozhat látványos javulást, ha a béreket is megfelelő mértékben fogják emelni - szögezte le.