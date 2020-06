Az amerikai rendőrség gyökeres átalakítására készülnek a demokraták

Olyan törvénytervezetet nyújtanak be, mely túlkapások esetén megkönnyítené a rendőrök felelősségre vonását, lehetővé tenné az országos rendőrségi adatok nyilvántartását, és új kiképző-továbbképző programokat indítana a rendőröknek a faji megkülönböztetés leküzdésére.

A demokraták törvénytervezete könnyítené a rendőrök elleni peres eljárást bárminemű helytelen viselkedés, fellépés, hátrányos megkülönböztetés esetén. Jelenleg a szövetségi ügyészeknek bizonyítaniuk kell nemcsak azt, hogy a felelősségre vonandó rendőr túlzott erőt alkalmazott, hanem azt is, hogy szándékosan sértette meg áldozata alkotmányos jogait, vagyis tudatában volt annak, hogy törvényellenesen lép fel, és mégis így cselekedett. Az előkészületben lévő törvényjavaslat úgy fogalmaz: az ügyészeknek elég lesz csak azt bizonyítaniuk, hogy a rendőr figyelmetlenségből, hanyagságból sértette meg az áldozat jogait. A szándékosság tényállása nem lesz bizonyítandó.

A házelnök elmondta: a várható törvénytervezet több képviselő által már megfogalmazott javaslatot is magában foglal, és elsősorban arra összpontosít, hogy megteremtse a jogi kereteket a rendőrök felelősségre vonásához, lehetővé tegye az országos rendőrségi adatok nyilvántartását és új kiképző-továbbképző programokat indítson a rendőröknek a faji megkülönböztetés leküzdésére.

