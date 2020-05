Az Orbán-kormány a családok helyett a szingli hordáknak kedvezne?

A kormány kommunikációja lépten nyomon arról szól, hogy miként támogatják a családokat, és aki nem házasodik, az nem is igazi tagja a nemzetnek. Most mégis úgy tűnik, hogy a gyermektelen párok és a szinglik kapnak gáláns támogatást a kormánytól, hacsak nincs a háttérben valami mesterterv. Jegyzet.

Ötmilliárd forintos keretösszegű pályázat indul szerdán a tisztán elektromos autók és segédmotoros kerékpárok beszerzésének támogatására - jelentette be szerdán Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára. A program keretében az olcsóbb elektromos hajtású autókra 2,5 millió forintos támogatást lehet kapni, ami sokkal gálánsabb, mint a korábbi 1,5 milliós támogatás. Igaz, ekkora összeget akkor kaphatnak a vásárlók, ha 11 millió forintos beszerzési ár alatt vesznek autót.

Aki ezek után bizsergő kézzel kezdi el böngészni a márkakereskedések árlistáit, az egy idő után vélhetőleg keserű érzéssel fejezi be ezt a tevékenységet. A jelenlegi listaárak alapján ugyanis úgy tűnik, csak városi miniautók férnek be a kormány által meghúzott limitbe. Pedig vélhetőleg sok olyan környezettudatos család van, amely szívesen igénybe vette volna ezt az egyébként gáláns támogatást. Sajnos azonban a jelek szerint az ennél nagyobb, már középkategóriásnak számító járművek (például VW Golf, Hyundai Kona, Nissan Leaf, Peugeot 208) elektromos változatai mind átcsúsznak a kiírásban húzott limiten.

Nekik kedveznek, vagy már tud valamit a kormány? (Fotó: smart.com) Nekik kedveznek, vagy már tud valamit a kormány? (Fotó: smart.com)

Arról nem is beszélve, hogy mennyi sokgyermekes család lenne, amely örömmel kombinálná a 7 üléses kocsikra adott támogatást az elektromos autókra biztosított juttatással. Hiszen ekkor elvileg 5 millió forinttal dotálná az állam ezeket a 3 vagy többgyermekes családokat, ami európai összevetésben is kiemelkedő támogatásnak számítana.

Ehelyett viszont per pillanat úgy néz ki a történet, hogy ha valaki a családtagjait is szeretné e-autóba ültetni, akkor legfeljebb 500 ezer forint összegű ingyenpénzre számíthat. Ami persze még mindig nem hangzik rosszul, legfeljebb abban a kontextusban, hogy az állam által kevésbé preferált családállapot esetén ennek az ötszöröség fizetik ki.

Persze lehet, hogy az egész fenti gondolatmenet sok hűhó semmiért, és megvan a kormányzati mesterterv, netán egy színfalak mögötti egyezség. Reméljük, hogy a kormány szándékosan húzta erre a szintre a támogatási limitet, remélve vagy tudva, hogy az autós cégek a potenciális nagyobb forgalomért cserébe rugalmasak lesznek az árazásban. Ha ugyanis ők is hajlandók néhány százezer és 1 millió közötti engedményt adni, akkor egy csapásra sokkal több modell lesz elérhető, számos ötszemélyes típus mellett például egy hétüléses is. Így tehát könnyen elképzelhető, mégsem arról van szó, hogy stratégiát váltott a kormány, és a nagyvárosi környezettudatos szinglik voksait próbálja megvenni az autóvásárlási támogatással. Ehelyett "duplán adnak" hiszen a támogatás mellett árengedményt is kicsikarnak a vásárlók számára.