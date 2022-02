Az ukrán válság a gázon túl is okoz fájó pillanatokat

A hírekben elsősorban a szénhidrogének árrobbanását emlegetik az ukrán válság egyik legfontosabb hatásaként, ám számos más termék drágulásában is közrejátszik a geopolitikai konfliktus. Így például jelentősen drágult számos ipari fém is, ráadásul ezek egy részénél az orosz szállítások részaránya olyan jelentős, hogy azt nem lehet kiváltani.

Ukrán fegyveresek gyakorlatoznak (Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij) Ukrán fegyveresek gyakorlatoznak (Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij)

Ilyen például a vanádium, amelyet az autóiparban fémek ötvözetéhez használnak, vagy a palládium, ami nélkül ma nem lehet katalizátorokat gyártani. Részben az autóipart sújtaná az is, ha nem lehetne Oroszországból Nikkelt behozni, hiszen ez az anyag kulcsfontosságú az elektromos autók akkumulátorába. De megemlíthetjük a titánt is, amely közismerten fontos a fémötvözeteknél, enélkül például a repülőgép-gyártó vállalatok kerülnének bajba. Ha leállna az orosz titánexport, akkor az Airbus például nem tudna repülőket gyártani.

Kapcsolódó cikk Biden és Putyin személyesen oldhatja meg az ukrán válságot De egyelőre még csak elvi megállapodás van egy csúcstalálkozóról a két elnök között.

A fentiek mellett az arany esetében is látványos árfolyam-erősödésnek lehettünk tanúi az elmúlt hetekben. A nemesfém ára hosszú idő után ismét átlépte az 1900 dolláros szintet, sőt egyes elemzők szerint egy uncia arany akár rövid távon belül 2000 dollár is lehet majd. A történelmi rekordot 2020 nyarán érte el a nemesfém, akkor megközelítette a 2100-as szintet (2089 dollár a rekord). Az arany kapcsán fontos kiemelni, hogy az olyan zavaros időszakban, mint amilyen a mostani, fontos menekülőeszköznek számít, nem véletlen, hogy emelkedik az ára. Igaz, a nemesfém esetében van még egy tényező, ez pedig a globálisan tapasztalható infláció, vannak ugyanis befektetők, akik emiatt csoportosítják át a vagyonuk egy részét aranyba.

Ami a mostani geopolitikai feszültségek gazdasági hatását illeti, az egyébként meglehetősen érdekes az oroszok szemszögéből. A nyersanyagárak megugrása miatt ugyanis az orosz tőzsdei vállalatok és a büdzsé is jelentős plusz bevételekre tesz szert. Ennek köszönhetően masszívan pluszos például a folyó fizetési mérleg, és rekordszintet ért el az orosz jegybanki tartalék is. Ennek köszönhetően egyébként az orosz államkötvények és a részvények is jó befektetésnek számíthatnának. A politikai kockázatok miatt azonban továbbra is inkább eladói nyomás alatt vannak ezek az eszközök. Ugyanakkor, ha sikerülne diplomáciai megállapodásra jutni Oroszországgal, akkor a most bátran lépő befektetők jó eséllyel jelentős nyereségre tehetnének szert.