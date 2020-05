Azonnal kell 25 milliárd kézilabda-csarnokra

A szerda éjszakai Magyar Közlönyben az óvodák és bölcsődék újranyitása mellett sportcélú beruházásokról is szó esik. A kormány a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezése érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a szegedi kézilabdacsarnokra 11,3 milliárd, a tatabányai multifunkciós csarnokra 13,4 milliárd forint rendelkezésre állásáról, azonnali hatállyal.

