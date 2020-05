Bedobtak egy javaslatot - így raknák rendbe az uniós gazdaságot

Ursula von der Leyen közleményében hangsúlyozta a javaslat helyesen hangsúlyoz egy olyan megoldás szükségességét, amely az uniós költségvetést prioritásainak középpontjában tartja. Véleménye szerint az elképzelés, amely figyelembe veszi az összes tagállam és az Európai Parlament véleményét is, egyirányba halad az uniós bizottság által kidolgozott javaslattal.

