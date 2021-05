Befutott 334 ezer Pfizer és 200 ezer Szputnyik vakcina

Müller Cecília országos tisztifőorvos hatalmas köszönetet mondott az orosz Szputnyik szállítmányok utolsó, 200 ezer adagos csomagjának mai megjelenését rögzítve. Összesen kétmillió adagot ígértek Moszkvában, ezt most teljesítették. Ugyancsak ő jelentette be, hogy a Pfizer 334 620 adagos csomagja is ma érkezett, ezzel az első és második körös oltásokat tudják elvégezni.

Csütörtökön indul a 16-18 évesek oltása (fotó: MTI) Csütörtökön indul a 16-18 évesek oltása (fotó: MTI)

A fiatalabb korosztályból a 16-18 évesek összesen 90 ezren vehetik fel az oltást csütörtöktől. Azért ennyien, mert az elmúlt héten regisztrált 84 ezer főn kívül további hat ezer főnek is engedélyezték ezt, noha ők a múlt pénteki határidő után regisztráltak. A teljes 16-18 éves korosztály 193 ezer főt számlál, vagyis ennek fele még távol tartja magát az oltásoktól.

Megismételte, hogy az összes korosztályt beszámítva ugyan örvendetesen sokan oltakoznak, de

"Fontos, hogy a második oltást is felvegyék azok, akik az elsőt már megkapták".

Ez nyilvánvaló utalás volt arra, hogy az utóbbi néhány napban lelassult az oltási kampány és ugyan javulnak a járványügyi mutatók, de még messze vagyunk a szükséges társadalmi átoltottsági aránytól.

A tisztifőorvos hozzáfűzte: úgy döntöttek, hogy azoknak is engedélyezik az oltást, akik három hónapon belül átestek a betegségen. Felszólította az érintetteket, hogy feltétlenül konzultáljanak háziorvosukkal. Elmondta továbbá, hogy igyekeznek nagyobb figyelmet fordítani a post-Covid tünetekre is, kialakítanak egy protokollt ezek kezelésére.

Egyetlen kérdésre válaszolva azt mondta: bár nem kizárható, hogy nálunk is megjelenik a vírus indiai mutánsa, ilyet még semmilyen hazai laboratóriumban nem azonosítottak. Figyelőrendszert azonban már felállítottak, azt erre és bármilyen más, későbbi vírus gyors észlelésére fogják bevetni.

A tájékoztatón elhangzott még, hogy az elmúlt 24 órában a maszkviselési szabályok megsértése miatt 444, a kijárási tilalom be nem tartása miatt 64 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök. Üzlethelyiséget nem kellett bezárni, házi karanténban egyre kevesebben (jelenleg 20197-en) vannak, tegnap 2002 ilyet kellett elrendelni.