Betett a magyar Ibiza-botrány a Fidesznek, működött az ellenzéki összefogás - lapszemle

Érzékeny vereségeket szenvedett a Fidesz a tegnapi önkormányzati választásokon, és habár országosan még mindig ez a párt a legerősebb, a mostani ellenzéki összefogás a parlamenti választásokon is komoly próba elé állíthatja Orbán Viktort, írják külföldi lapok. A FAZ szerint az eredményben szerepet játszhatott a Borkai-botrány is, amely rombolta a párt tekintélyét.

Címlapján hozza a tegnapi önkormányzati választások eredményét a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) internetes kiadása.

Budapest Orbán ellen fordult...

A német konzervatív lap szerint „a főváros Orbán ellen fordult”, és a Fidesz más fontos városokban is „érzékeny vereséget” szenvedett.

Ez a botrányokra és a korrupciós vádakra vezethető vissza, valamint arra, hogy az ellenzék összefogott, a baloldaltól egészen az erősen jobboldalig.

A FAZ szerint Karácsony Gergely, Budapest új főpolgármestere korábban jó hírnévre tett szert Zugló polgármestereként, mint rátermett vezető és megvesztegethetetlen politikus. Most pedig olyan sikerrel ajándékozta meg az ellenzéket, amely baloldali remények szerint modellként szolgálhat Orbán Viktor leváltásához.

...de még nem ünnepelhet az ellenzék

Ugyanakkor a parlamenti választások csak három év múlva lesznek, addig a miniszterelnöknek továbbra is kényelmes, kétharmados parlamenti többsége lesz, emlékeztet a FAZ. Ráadásul az ellenzék túlságosan heterogén ahhoz, hogy összességében egységesen lépjen fel.

Különösen a baloldaliak-liberálisok mélyen megosztottak, és eddig nagyon értettek ahhoz, hogyan tegyenek keresztbe egymásnak.

A német lap emlékeztet arra is, hogy az érzékeny vereségek ellenére továbbra is a Fidesz a legerősebb politikai erő az országban.

Sokba kerülhetett a Borkai-affér

A FAZ végül kitér arra, hogy Borkai Zsolt a németnyelvű sajtóban csak „magyar Ibizaként” emlegetett botránya ellenére is nyerni tudott „a jómódú, a német autóipar által meghatározott” dunántúli megyeszékhelyen, Győrben.

Ez a sikamlós affér ugyanakkor összességében károsíthatta a Fidesz tekintélyét, különösen azért, mert máshol is felmerültek korrupciós vádak

- állítja a német lap.

Fellegvárakat vesztett a Fidesz

Ha nem is a vezető hírek között, de címlapján számol be a választások eredményéről a Der Standard. Az osztrák liberális lap kiemeli: „Orbán ellenfele” lesz Budapest polgármestere, a Fidesz pedig nem csak a fővárosban, hanem több vidéki fellegvárban is vesztett.

A megsemmisítő vereség, amit a Fidesz az ellenzékkel szemben kilátásba helyezett, a jelen állás szerint elmaradt.

- írja a lap, hozzátéve ugyanakkor, hogy a vidék továbbra is a Fidesz kezében maradt, a legtöbb faluban a kormánypárt győzött.

A szocialista-liberális ellenzéki pártok az új összefogás és a közös jelöltek révén tudták megakadályozni Orbán Viktor pártjának újabb földindulásszerű győzelmét, összegzi a tegnapi eseményeket az osztrák napilap.

A parlamenti választás tesztje

Mindezzel összhangban a brit Guardian szintén azt emeli ki, hogy Karácsony Gergely győzelme csapás Orbán Viktor számára, ráadásul ez csak egy a sok vereség közül.

Mint írják, a mostani szavazást sokan az ellenzéki összefogás lakmuszpapír-tesztjének tartják, amely utat mutathat ahhoz, hogyan lehet Orbánt a 2022-es parlamenti választásokon is komoly kihívás elé állítani.

