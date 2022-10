Bevetették a titkos fegyvert, amivel Tóth Gabi és Majka is csak nehezen tudott versenyezni

A 42. héten sok szempontból is felborult az eddigi relatív nyugalom a nagy kereskedelmi csatornák hétköznapi adásában, hiszen egy teljesen új és egy régi-új széria is visszatért hétfőtől a képernyőkre. Anélkül, hogy túl sokat árulnánk el: úgy tűnik, hogy az RTL ismételten belenyúlt a tutiba.

A korábbi hetekkel ellentétben mostanra a TV2 esetében is két műsor osztozkodik az esti sávon, először az Ázsia Expressz, majd az újonc Párharc kerül a tévékre, míg az RTL-en a Keresztanyut a ’Celeb vagyok, ments ki innen!’ követi. De nézzük, hogyan alakult a szériák harca hétköznap.

A Makkosszállás csempészhálózatát és Róza mama kalandjait felvonultató Keresztanyu továbbra is 15 százalék körüli közönségarányt tud felmutatni a kereskedelmi szempontból legfontosabb, 18-49 éves korosztályban, míg legerősebb, pénteki napján 18,3 százalékot tudott. A korábban 17-18 százalékos közönségarányt tartósan hozni tudó sorozat esetében a visszaesést minden bizonnyal az okozza, hogy egy időben fut a TV2 Ázsia Expresszével.

A műsorsáv második felére azonban hétfőn beérkezett a ’Celeb vagyok, ments ki innen!’, az új évadát megkezdő realitynek vetélytársát a hétköznapokon egyedül saját maga jelenti, hiszen a széria nemcsak, hogy megnyerte a hétköznapi versenyt a 18-49 évesek figyelméért, hanem a toplista első négy helyét is megszerezték adásai.

A dzsungelreality hétfői, nyitóepizódja pedig tényleg egészen brutális számokat hozott: 29,6 százalékos közönségarányt és 313 ezer nézőt a korcsoportban – ennél a héten egyedül az X-Faktor tudott jobbat.

Van miért mosolyogni: elképesztően erősen indult a 'Celeb vagyok, ments ki innen!' Fotó: RTL Médiatár Van miért mosolyogni: elképesztően erősen indult a 'Celeb vagyok, ments ki innen!' Fotó: RTL Médiatár

A kutya sem kíváncsi a TV2 újoncára?

Továbbra is stabilan jól teljesít a mások mellett Gáspár Győzőt és Beát felvonultató Ázsia Expressz, az utazgatós celebreality minden napon 20 százalék feletti közönségarányt tudott a 18-49 éves korosztályban, míg legerősebb, szerdai napján 22,7 százalékra futotta. A széria továbbra is igen jól pörög a bulvársajtóban, a héten Gáspár Győző sírva fakadása, és Gelencsér Tímea szépségkirálynő, valamit barátnője, Balogh Szimi távozása adta a témát.

A műsorsáv második felét az új vetélkedő, a Párharc kapta meg a TV2-től, a Stohl András vezetésével, szereplőként pedig például Kulcsár Edinával és G.w.M-el, valamint Gáspár Evelinnel és párjával érkező széria hétfőn kezdte meg első évadát. Az eredmény egyelőre – hogy erősebben ne fogalmazzunk – várakozáson aluli. A Párharc legerősebb, nyitónapján is csak 14,4 százalékos közönségarányt tudott a korcsoportban, míg más napjain ezt már nem tudta megközelíteni, és nagyon csúnyán kikapott a műsorsávban párhuzamosan futó ’Celeb vagyok, ments ki innen!’-től.

A gyengén nyitó Párharc miatt most mindenképpen fájhat tehát a TV2 feje, különösen, mivel az új műsor a teljes lakosság körében csak még rosszabbul teljesít. Míg a vetélytárs ’Celeb vagyok…’ 665 ezres nézőszámot is tudott,

addig a Párharc legerősebb heti epizódja 387 ezer embert a képernyők elé ültetve kikapott a ’Remények földje’ és az ’Összetört szívek’ török drámasorozatoktól is.

Hogy alakult a hétvége?

A 18-49 éves korcsoportban az élen nem történt változás, az X-Faktor első élőshow-ja hozta a kötelezőt, és 33,1 százalékos közönségaránnyal megnyerte a hetet. Ami viszont sokkal érdekesebb, az az, hogy a zsűriben Tóth Gabit és Majkát is felvonultató ’Sztárban sztár leszek!’ kikapott mind közönségarányban, mind nézőszámban a korosztályban a ’Celeb vagyok…’ hétfői nyitóadásától, ugyanis a TV2 műsora szokatlanul gyenge, 23,6 százalékos közönségarányt tudott hozni, 305 ezer nézővel.

A TV2-s szuperprodukció gyengébb szereplése azonban nem indokolatlan: ugyanis az RTL-nél jelenlegi heti hétszer jelentkezik a dzsungelreality, és a Sztárban sztár riválisaként futtatott epizód is 17,3 százalékos közönségarányt hozott, 222 ezer nézővel.

Ezzel együtt azért a ’Sztárban sztár leszek!’-et temetni semmiképpen sem kell: a bejelentés szerint következő évadra biztosan visszatérő műsor, az idősebb nézőket is magába foglaló, teljes lakosságot mérő statisztikában simán nyerte a hetet: a 911 ezres nézőszámnak és a 10,7 százalékos nézettségi aránynak nem akadt párja. Sőt, a teljes lakosság tekintetében az X-Faktor a TV2 celebtáncos műsorától, a ’Dancing With The Stars’-tól is kikapott: a szombati adás 745 ezer nézőt érdekelt, szemben az RTL-es rivális 704 ezer nézőjével.

Ilyen volt a 42. hét

Bár a teljes lakosság körében még mindig fölényben van a TV2, elsősorban a hétvégi műsorok, valamint a Tények által stabilan hozott 600 ezer fölötti nézőszám miatt, a csatorna a 18-49-es, a kereskedelmi szempontból igazán fontos korcsoportban nem tudja tartani a lépést az RTL-el, így a libikóka 17,5-20,1 arányban az RTL javára billent a héten. Az nyilvánvaló, hogy egy hét után még korai bukásnak nevezni a Párharcot, ha azonban a széria továbbra sem talál magára, nem lennénk meglepve, hogyha a TV2 egy erősebb versenytársat keres a ’Celeb vagyok, ments ki innen!’ ellen.