Bezuhant Hongkong gazdasága - kétszámjegyű visszaesés a turizmusban és a kiskereskedelemben

Pusztító hatása lehet Hongkong gazdaságára nézve, ha a fél éve folyamatosan tartó nyugtalanság tovább folytatódik. A stratégiai ágazatnak számító turizmus, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó kiskereskedelmi forgalom már most kétszámjegyű visszaesést volt kénytelen elkönyvelni, míg a városállam exportteljesítménye – az amerikai-kínai kereskedelmi háború miatt is – radikális mértékben csökkent.

A demokráciapártiak elsöprő győzelmét hozó, vasárnap megtartott helyi választások után úgy tűnik hosszú időre elillant még az esélye is annak, hogy a városállamban rövid időn belül rendeződhet a politikai helyzet.

A voksolás eredménye ugyanis tisztán megmutatta: az utcán tüntetők követeléseit a „csendes” hongkongi többség feltétel nélkül támogatja, ezzel pedig Peking esélye is a minimálisra csökkent, hogy erőszakkal vessen véget az immár fél éve tartó és egyre erőszakosabb jelleget öltő megmozdulásoknak.

Az elhúzódó válság azonban nem kifejezetten tesz jót a gazdaságnak, a helyi kormányzat előrejelzése szerint 2009, azaz a globális világgazdasági válság óta Hongkong először kényszerül szembenézni recesszióval - írja a Financial Times.

A harmadig negyedévi adatok alapján az már tisztán látható, hogy a városállam gazdasága komolyan visszaesett, és az év hátralevő része sem ad okot különösebb bizakodásra, Iris Pang, az ING közgazdásza szerint ugyanis a visszaesés várhatóan tovább folytatódik az utolsó negyedévben is.

Tommy Wu, az Oxford Economics vezető közgazdásza szerint Hongkong gazdaságát most két oldalról is komoly kihívások érik, a hazai politikai felfordulás és az amerikai-kínai kereskedelmi háború külön-külön is megviselik a városállamot, a kettő együtt pedig lassan kezelhetetlen problémahalmazzá áll össze.

Elmaradó turisták

Hongkong számára a turizmus az egyik legfontosabb gazdasági ágazat, a Világbank adatai szerint tavaly mintegy 28 millión látogattak el a 7,4 millió lakosú országba. A hongkongi áruk és szolgáltatások exportjának értéke - amely magában foglalja az idegenforgalmi költéseket is - majd’ kétszerese a bruttó hazai terméknek, Luxemburg után ez a második legmagasabb a világon. Mindez különösen sérülékennyé teszi a gazdaságot a turizmus visszaesése esetén.

A szeptemberig tartó három hónapban mintegy 26 százalékkal zuhant a Hongkongba látogató turisták száma az egy évvel korábbi adatokhoz képest, ami pedig a második legjelentősebb visszaesés az 1990-es évek elejének csúcsához képest.

A városállamba látogatók 70 százalékát amúgy az anyaországiak, vagyis a Kínai Népköztársaságból átruccanók adják, számuk az említett időszakban 29 százalékos visszaesést mutat. A szállodai foglalások 63 százalékkal estek vissza az említett időszakban, ez pedig a legalacsonyabbnak számít az elmúlt tíz év számait tekintve, legalábbis a helyi turisztikai hatóságok adatai szerint.

Bezuhanó kiskereskedelem

Mindeddig Hongkong számított a luxusmárkákat felvonultató svájci órák legjelentősebb felvevőpiacának, októberben azonban 30 százalékkal, mintegy 150 millió angol font értékben esett vissza az alpesi ország exportja, összehasonlítva a tavalyi év hasonló időszakával.

A luxustermékek forgalmának drámai visszaesése ugyanakkor maga után rántotta az egész kiskereskedelmet, ami pedig már az augusztusi adatokban is megmutatkozott; ez 1982 óta, azaz majd’ 40 éve a legrosszabb hónap a kiskereskedelmi forgalmat tekintve.

Steven Burke, a Focus Economics közgazdásza úgy látja, hogy amennyiben a nyugtalanság 2020-ban is fennmarad a városban, úgy az nagy valószínűséggel alaposan visszavetheti a nagy bevásárlóközpontok forgalmát, a magánfogyasztás pedig nagyságrendekkel eshet vissza az elkövetkező időszakban.

Drámai mértékben visszaeső export

A hongkongi exportot, melynek igen nagy hányadát az anyaországból, azaz a Kínai Népköztársaságból származó termékek tovább-exportálása teszi ki, szintén komolyan visszavetette az amerikai-kínai kereskedelmi háború, illetve a nem különösebben rózsás világgazdasági kilátások. Az októberig tartó három hónapban a városállam importja 11 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához képest, míg az export 8 százalékos csökkenést mutat.

A Kínába irányuló kivitel – mely egyébként Hongkong exportjának ötven százalékát teszi ki – szeptemberben öt százalékkal maradt el a 2018-as adatoktól, míg az Egyesült Államokba tartó kivitel (az USA a városállam második legjelentősebb kereskedelmi partnere) még drámaibb, pontosan 24 százalékos visszaesést volt kénytelen elkönyvelni.

Tommy Wu az Oxford Economics vezető elemzője úgy látja, hogy a gyenge exportteljesítmény az amerikai-kínai egymásnak feszülés miatt 2020-ra is át fog húzódni, valamifajta könnyebbséget azért talán jelent majd – véli – az októberben életbe lépett vámkönnyítés.

Sötét jövőbeni kilátások

A hongkongi kormányzat által beígért adókönnyítések és a vállalkozásoknak ajánlott különféle támogatások ugyan lassíthatják a visszaesés mértékét, ám mindaddig nem fog érdemben változni a gazdaságban semmi, amíg a jelenlegi, politikailag bizonytalan helyzet fennmarad – véli Tommy Wu.

Szakértők továbbra is igen borúlátóan ítélik meg Hongkong jövőbeni gazdaság kilátásait. A következő évre vonatkozó átlagos növekedés mértékét a korábbi 2,4 százalékról novemberben 0,7 százalékra módosította a Consensus Economics.

Egyes elemzők azonban még ezt is túlságosan optimistának tartják. Wu úr előrejelzése szerint Hongkong GDP-je ebben az évben 1,4 százalékkal csökken, majd 2020-ban újabb 1,3 százalékos visszaesés következhet.

(Financial Times)