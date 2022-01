Bezzeg a focisták ingyen tesztelhetnek, csak az átlagembereknek kell fizetniük

Bő fél évvel azután, hogy a koronavírus-járvány megjelent Magyarországon, a kormány 2020 novemberében fogadta el az őszi adócsomagját. Ennek része volt az a módosítás, mely szerint a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő célokra is fel lehet használni a TAO-támogatást. Így teljes egészében a hivatalosan is közpénznek minősülő TAO-ból finanszírozható például

lázmérő,

maszk,

gumikesztyű,

teszt,

kézfertőtlenítő,

egészségügyi védőruházat

vagy egészségügyi vizsgálat.

Mivel ekkor a sportklubok már leadták a 2020/2021-es szezonra vonatkozó sportfejlesztési programjukat, először ezzel a lehetőséggel csak tavaly tavasszal tudtak élni, a 2021/2022-es program összeállításakor.

TAO-pénzből vehetik a teszteket a klubok (Fotó: depositphotos) TAO-pénzből vehetik a teszteket a klubok (Fotó: depositphotos)

Az elmúlt hetekben teljes lett az NBI-es keret a leadott - és nyilvánosságra került - sportfejlesztési programok szempontjából, így kíváncsiak voltunk arra, hogy az első osztályban játszó gárdák, milyen mértékben éltek a kormány biztosította finanszírozási lehetőséggel. Ha röviden kellene erre válaszolnunk, akkor azt mondanánk, hogy nem szégyenlősködtek. Ez az állítás két klubra nem érvényes a 12 csapatos mezőnyből:

a MOL Fehérvár,

valamint a Puskás Akadémia egy forint TAO-t nem igényelt a járvány elleni védekezéssel összefüggésben.

Vagyis "saját" forrásból fedezték ennek költségét. A "saját" szó idézőjeles használata nem tekinthető költői túlzásnak, hiszen a magyar NBI-es csapatok gazdálkodására jellemző, hogy a bevételeknek alig-alig van hagyományosan piaci része, döntő részben bizonytalannak tekinthető szponzori - vagyis NER- és tulajdonoshoz közeli cégek támogatásaiból -, egyéb támogatásokból és az MLSZ-től érkező forrásokból tevődik össze.

A Fehérváron és a felcsúti csapaton túlmenően azonban minden csapatnál éltek a kibővített TAO nyújtotta lehetőséggel. A koronavírus-tesztek mellett nagy mennyiségben vásároltak fertőtlenítőket, maszkokat, sőt, volt klub, amelyik még lázmérőket és automata adagolókat is TAO-támogatásból szerzett be.

Összesítésünk alapján a 10 csapat összesen 425,1 millió forint TAO-támogatást igényelt a védekezéssel összefüggő felszerelésekre. Többek között összesen 20 430 darab tesztet és 1130 liter kéz-, illetve kisebb részben felületfertőtlenítő folyadékot vásárolnak a pénzből. A tesztek összköltsége 400,1 millió, a fertőtlenítőké pedig 4,4 millió forint.

A legtöbb pénzt

a fővárosi MTK igényelte erre a célra, 124,8 millió forintot,

mögötte a Honvéd áll 98,5 millióval,

a dobogó harmadik fokára pedig a Gyirmót került, 80,6 millióval.

Annak ellenére, hogy az MTK kérte a legtöbb TAO-t a védekezésre, az általa beszerzendő termékek köre meglehetősen rövid. A majd' 125 millió forintból 6250 darab tesztet vesznek 19 500 forintos egységáron - vagyis a hatósági áron, mellette 100 "darab" koronavírus utáni vizsgálatot is fedeznének a TAO-ból. Ennek egységára 30 ezer forint. Hozzá hasonlóan áll a beszerzésekhez a Honvéd is, hiszen ők 5000 darab PCR-tesztet vesznek a támogatásból, mellette 100 SAGT - antigén - gyorstesztet is beszerzenének. Velük ellentétben a harmadik legtöbb TAO-t igénylő Gyirmót a védekezéshez szükséges felszerelések teljes körét beszerezné.

A 3000 gyorsteszt mellett (ezt 25 ezer forintos egységáron veszik meg, miközben a hatósági ár 19 500 forint),

720 liter kézfertőtlenítőt,

360 liter felületfertőtlenítőt,

1000 darab gumikesztyűt

és 5 darab lázmérőt vásárolna.

Velük szemben ebből a szempontból a két legvisszafogottabb klub az Újpest és a Kisvárda. Előbbi 1,8 millió, utóbbi pedig 2 millió forint TAO-t igényelt a védekezésre. Ám míg a Kisvárda ebből a pénzből 100 darab tesztet venne (20 ezres darabáron), addig az Újpest többféle felszerelésre is igényt tart. A TAO-ból venne

10 doboznyi antigén gyorstesztet,

10 liter higiéniás kézfertőtlenítőt,

10 liter felületfertőtlenítő koncentrátumot,

valamint 3 darab automata adagolót (darabját 53 582 forintért).

Noha van lehetőség arra is, hogy egészségügyi vizsgálatokat is TAO-ból fedezzenek, ezzel a lehetőséggel csupán két klub élt. A Zalaegerszeg 40 alkalmat fedezne, melyben MR-, CT- és vérvizsgálat is benne van, illetve a Mezőkövesd 20 alkalmas "Covid visszatérő orvosi vizsgálatot" tüntetett fel a sportfejlesztési programjában, alkalmanként 81 385 forintért.

Az, hogy a kormány lehetővé tette, hogy a sportegyesületek - jelen cikkünk esetében a fociklubok - közpénzből finanszírozzák a koronavírus-járvánnyal összefüggő védekezés költségét, meglehetősen visszás. Az elmúlt hetekben, hónapokban a negyedik és most már a felfutó ötödik hullám derekán többször is a közbeszéd része lett az ingyenes tesztelési lehetőség biztosítása, melyre sok más országban van példa. A kormány azonban még mindig csak ott tart, hogy figyeli a nemzetközi példákat és vizsgálja ennek a lehetőségét, még akkor is, ha a lejárat esedékessége miatt PCR-teszteket semmisít meg nagy mennyiségben. Ezzel szemben a sportklubok élvezik a kormányzat támogatását a TAO-rendszeren keresztül.