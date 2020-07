Búcsút mondhatunk a gyors felépülésnek

Ennek hátterében pedig a válság miatt sérült ellátási láncok helyreállításának időigénye áll, valamint a fogyasztási hajlandóságot is érdemben befolyásolja a járvány alakulása, esetleges visszatérte. Most azt tapasztaljuk, hogy a korlátozások végével a lakosság a felszabadultság érzésével bátrabban költekezik, de ennek véget vetne, ha megint bevezetnék a korlátozásokat.

Ezek a forgatókönyvek azonban nem a járvány - és ezzel a negatív gazdasági hatások - visszatérésével számolnak, hanem azzal, hogy legkésőbb az év végén túljutunk a nehézségeken, és minden helyreáll. Szakértők ezzel szemben azt mondják, hogy ez a visszaállás nem lesz egyenes vonalú, hanem kisebb-nagyobb megtorpanások, visszaesések fogják kísérni. A kilengéses állapot mellett is magasabb növekedési számokat tud produkálni a gazdaság, de a felépülés hosszabb időt fog igénybe venni, mint ami egy V-alakú pálya mellett várható lenne.

Ezek a számok, illetve az eltérések tekinthetők biztatónak, hiszen a visszaesés mérsékeltebb, mint a kritikus hónapban, áprilisban volt. Ugyanakkor azt nem lehet állítani, hogy jelentős fordulat állt volna be a gazdasági folyamatokban: valójában azt üzenik ezek a számok, hogy a válság mélyebb, mint feltételezni lehetett eddig.

