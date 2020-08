Budapesten felére csökken a várakozási idő a rákgyanús betegek vizsgálatához

A daganatgyanús megbetegedések esetében 14 napról 7 napra csökkentik a nagydiagnosztikai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges várakozási időt Budapesten - jelentette be a főpolgármester szerdán sajtótájékoztatón.

