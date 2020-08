Csak időlegesen engedné el a hiányt Matolcsy György

A harmadik ilyen kihívás az egyensúly és növekedés receptjének feladása. Az elmúlt évtizedben úgy sikerült növekedni, hogy az adósság nem nőtt, és a hiányt is kordában tartották.

Hiányzik a világos jövőkép mellett annak megvalósítási stratégiája is, ami akkor jó, ha világos, mozgósító, elérhető és rugalmas. Erre a jegybank elnöke ismételten a versenyképesség erősítését javasolja. Szerinte ha évente egy helyet javítunk az MNB Versenyképességi rangsor magyar helyezésén, akkor a 9. helyre jöhetünk fel 2030-ra.

Matolcsy György szerint a 2020-as év csupán ízelítőt ad arról, hogy milyen is lehet a 2020-as évtized. A növekedés.hu-n megjelent írásában a jegybankelnök leszögezi, a 2010-2019 közötti évtizedet megnyertük, ráadásul az elmúlt 100 év legjobb teljesítményével. Szerinte azonban ez nem elegendő az előttünk álló évtized megnyerésére.

