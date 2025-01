Csütörtökön sokkoló adat érkezik a magyar gazdaságról

Kedden tartja következő kamatdöntő ülését a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Tavaly a decemberi ülésen nem változtattak az alapkamaton, amely így változatlanul 6,50 százalék. Nem változott a kamatfolyosó két széle sem. A kamatfolyosó alsó széle, az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt. Az ülést követően kiadott közlemény szerint a geopolitikai feszültségek, a változékony pénzügyi piaci folyamatok és az inflációs kilátásokat övező kockázatok a kamatcsökkentés további szüneteltetését indokolják.

