Debrecent fenyegeti a koronavírus

A törzs szerint a vizsgálatok megerősítik, hogy a koronavírus jelenléte továbbra is elterjedt az ország egész területén. Az NNK által végzett szennyvízvizsgálatok eredményei és a megnőtt pozitív esetszámok azt mutatják, hogy nagyon fontos továbbra is a fegyelmezett magatartás és a járványügyi szabályok betartása.

A mostani jelentés szerint a változás tendenciája többnyire stagnáló, a mérsékelt koncentrációt mutató településeken is. A szennyvíz vizsgálata mindazokról információt szolgáltat, akik ürítik a kórokozó örökítőanyagát, a tünetekkel rendelkező fertőzöttek mellett, a tünetmentes és gyenge tünetes fertőzöttek számáról is.

Az elmúlt napokban tehát Kaposváron javult a helyzet, az ország keleti végében pedig romlott. Debrecent nem is említették egy hete a listában.

De másik hat városban is magas a szennyvízben mért koncentráció.

