Donald Trump úgy adja át a hatalmat, mintha kegyet gyakorolna

Washingtonban hivatalosan is megkezdődhet a hatalomátadás folyamata - erről az illetékes amerikai szövetségi hatóság vezetője levélben értesítette Joe Biden demokrata párti elnökjelöltet hétfőn este.

A friss előzményekhez tartozik, hogy Michigan állam négytagú választási bizottsága hétfőn délután hitelesítette Joe Biden demokrata párti elnökjelölt választási győzelmét. A kihirdetett eredmény szerint Biden több mint 150 ezer vokssal többet szerzett, mint Donald Trump hivatalban lévő republikánus elnök, s ezzel megszerezte az állam 16 elektorának szavazatát.

Biden michigani győzelmének hitelesítésével alaposan megcsappantak Trump esélyei az esetleges győzelemre. Georgiában ugyan ismét újraszámolják a voksokat, mivel az elnök és kihívója közötti különbség fél százaléknál is kevesebb, és Trump jogászcsapatának keresetei nyomán Pennsylvaniában is ellenőrzik még a szavazatokat, de amennyiben az egyes helyeken gyanított választási szabálytalanságok be is igazolódnának, ezek nem befolyásolnák a november 3-án tartott elnökválasztás végeredményét. Pennsylvaniában egyébként a bíróság által megszabott határidő szerint hétfőn estig kell hitelesíteni a választási eredményt.

Miután tehát hétfőn délután Michigan állam választási bizottsága hitelesítette Biden győzelmét, az Egyesült Államok Általános Szolgáltatások Igazgatóságának (GSA) vezetője, Emily Murphy a levélben szabad utat adott Biden munkatársainak a hatalomátadás megindításához, és egyben tudatta, hogy a hatóság biztosítja az anyagi forrásokat is a folyamathoz.

Donald Trump hivatalban lévő amerikai elnök jóváhagyta, hogy az átadás-átvételért felelős kormányügynökség megkezdje a kormányzati hatalom átadásának-átvételének hivatalos eljárását - tudatta maga Trump a Twitteren magyar idő szerint kedden hajnalban. (Hogy ez mennyire nem ment könnyen, arról ebben a cikkben írtunk.) Azt írta: "nemzetünk érdekében javaslom Emilynek és munkatársainak, hogy tegyék meg azt, amit meg kell tenniük a (hatalomátadási) protokollnak megfelelően". Majd hozzáfűzte, hogy "a munkatársaimnak is azt mondtam, hogy ugyanígy cselekedjenek".

Az elnök egyúttal megköszönte Emily Murphynek és a hatóságnak a munkáját, odaadását, lojalitását.

Murphy "zaklatásnak, fenyegetésnek és visszaéléseknek volt kitéve, s nem szeretném, hogy ez ismét megtörténjen vele, a családjával és a GSA munkatársaival" - írta.

Trump egy másik mikroblogbejegyzésben azt is leszögezte, hogy "erőteljesen folytatja" a küzdelmet, s úgy hiszi, hogy eredménnyel jár majd.

A hatalomátadási folyamatot Biden részéről levezénylő csoport vezetője, Yohannes Abraham hétfőn este közleményben jelentette be, hogy már meg is kezdték az egyeztetéseket a szövetségi kormányzat tisztségviselőivel, elsősorban a koronavírus-járvány ügyében és nemzetbiztonsági kérdésekről.