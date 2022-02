Durva svájci szankciók Oroszország ellen

Svájc is alkalmazza az EU által bevezetett szankciókat, döntött a szövetségi tanács:

Magánszemélyek és cégek vagyonának befagyasztását rendelte el Svájc, a pénzügyi szankciók személyesen érintik Vlagyimir Putyin orosz elnököt, Szergej Lavrov külügyminisztert és Mihail Misusztin miniszterelnököt. A vagyon befagyasztása azonnal megtörténik, és hatályban marad az új üzleti kapcsolatok létesítésének tilalma.

Komoly pénzügyi szankciókat léptet életbe Svájc - fotó: depositphotos Komoly pénzügyi szankciókat léptet életbe Svájc - fotó: depositphotos

„Ezzel a döntéssel Svájc a nemzetközi jog súlyos megsértésére válaszol, amelyért a nevezett magánszemélyek felelősek. Az exportra, importra és befektetésre vonatkozó tiltás, amely 2014 óta a Krímet és Szevasztopolt is érinti, továbbra is érvényben marad, és kiterjesztjük Donyeckre és Luhanszkra is, amelyek már nincsenek az ukrán kormány irányítása alatt”, olvasható a sajtóközleményben.

A szövetségi tanács részben felfüggeszti továbbá a 2009-es megegyezést Oroszországgal, amely megkönnyíti az orosz állampolgárok számára az országba való belépést. A diplomáciai útlevéllel rendelkezők továbbra is zöld utat kapnak. A beutazás bizonyos magánszemélyek számára is tilossá vált, olyanoknak, akik közeli kapcsolatban vannak az orosz elnökkel.

Emellett a svájci repteret lezárják az orosz gépek elől és nem mennek gépek Oroszországba sem, amely alól csak a humanitárius szállítmányok lehetnek kivételek.

A svájci szövetségi tanács továbbá arról döntött, hogy 25 tonna, 8 millió frankot érő segélyszállítmányt visznek Varsóba a következő napokban.