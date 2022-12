Durván emelkedhet a közös költség jövőre

Jövőre minden bizonnyal jelentősen meg kellene emelniük a közös költségeket a társasházkezelőknek a rezsi változása, az infláció és az elszálló karbantartási árak miatt – mondta az rtl.hu-nak Molnár Sándor, a Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetségének főtitkára. Úgy véli,

a közös költség 20-30, de akár 40 százalékkal is emelkedhet.

A biztosítások díjai is magasabbak lehetnek, a kata kivéreztetése miatt a karbantartási munkákért is jelentősen többet fizetniük a társasházaknak. Utóbbi változás a takarítókat is érinti, megnövekedett költségeik miatt értelemszerűen árat kell emelniük.