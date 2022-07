Durván megugorhat a társasházak közös költsége az új rezsiszabályok miatt

Miközben Orbán Viktor rendkívüli megbeszélést hívott össze a rezsicsökkentés miatt, a részletszabályok továbbra sem világosak. De az ATV-nek nyilatkozó elnök arra számít, hogy drasztikusan megugrik majd a tartozások száma.

A készülő új szabályozás után is 160 ezer forintot spórol egy hónapban egy család, amely átlagos fogyasztással rendelkezik. Ezt Menczer Tamás államtitkár mondta az Egyenes Beszédben.

„Nem csapta be a Fidesz a választókat, mert úgy, ahogy mondja, nem a magyar emberek, nem a magyar kormány tehető felelőssé azért a háborúért, ami a szomszédunkban zajlik” – fogalmazott a műsorban a politikus.

Balogh József energetikai szakértő szerint viszont tavaly június óta az áram- és gázárak folyamatosan emelkednek, tehát már tavaly nyáron látható volt, hogy a rezsicsökkentés így nem fenntartható, de a választás előtt nem mertek változtatni rajta.

Egy biztos: a társasházak fűtése és a lifthasználat is sok energiát emészt fel, ami, ha megdrágul, akkor az a közös költségen is érződni fog. Van, ahol akár 40 százalékos is lehet az áremelkedés.