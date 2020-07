Durvul a koronavírus-járvány a Balkánon

Se ki, se be Podgoricában? Fotó: balkaninsight.com

Montenegróban egy nap alatt 1522-ről 1582-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Egy halálos áldozata volt a vírusnak csütörtökön, így a halottak száma 27. Podgoricában kötelezővé tették a maszk viselését zárt térben és a szabadban is, valamint húsz főben korlátozták a beltéri rendezvényeken részt vevők számát, negyvenben pedig a kültéri események részt vevőkét, s az ottani válságstáb a a koronavírus-fertőzöttek számának folyamatos növekedése miatt a montenegrói főváros vesztegzár alá helyezését fontolgatja.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!