Egy hétre van még elég pénze a BKV-nak

Egy hét működésre elegendő pénz maradt a BKV kasszájában – mondta el egy közgyűlés előtti háttérbeszélgetésen Kiss Ambrus főpolgármesterhelyettes, idézte a Népszava. A fővárostól kapott támogatás és az eddig befolyt jegyárbevétel addig kitart, de azután elfogy a pénz, és az önkormányzat már nem tud többet beletenni az eddig adott 120 milliárdnál, mondta Kiss Ambrus, aki azt is hozzátette, hogy saját költségvetési törvényét sérti meg a kormány azzal, hogy nem fizeti ki a közösségi közlekedés idei 12 milliárdos normatíváját.

Lehet, hogy a buszok egy része egy hét múlva már a garázsban kell maradjon a pénzhiány miatt (Fotó: MTI) Lehet, hogy a buszok egy része egy hét múlva már a garázsban kell maradjon a pénzhiány miatt (Fotó: MTI)

A Népszava azt firtató kérdésére, hogy mi lesz a megjelölt időpont, tehát november 25-e után, a főpolgármesterhelyettes nem mondott konkrétumokat, de azt sejtette, hogy valamilyen erőteljesebb lépésre készülnek. „Sok minden elképzelhető, de az bizonyos, hogy egy újabb levél a miniszterelnöknek kevés lesz.”

Kiss Ambrus abszurdnak nevezte, hogy úgy tűnik, lassan a törvényben meghatározott normatívát is úgy kell kiperelni a kormánytól. Ez a Tarlós István főpolgármester idején 18 milliárdról 12 milliárdra csökkent állami támogatás egyébként a közösségi közlekedés működési költségeinek jelenleg alig 7 százalékát fedezi. Az erősen megcsappant bevételekből gazdálkodó fővárosi önkormányzat állja a kiadások 60 százalékát, míg a szolgáltatást használók a fennmaradó 33 százalékot.

Tőlünk nyugatra ez egyharmados arányban oszlik meg. A normatíváról szóló támogatási szerződést egyébként már tavaly is késve, októberben sikerült csak aláírni, a pénz pedig decemberre érkezett meg. Már novembert írunk, de még a szerződéstervezetet sem látták a fővárosnál. Ehhez képest az önkormányzat precízen fizeti a havi félmilliárdos agglomerációs hozzájárulást a Volán-MÁV párosnak.

A főpolgármesterhelyettes beszélt a JAS Budapest Zrt. bedőléséről is, erről azt mondta, a cég két nagy szerződéses partnerének továbbra is szolgáltat, ezért ez nem befolyásolja a fővárosi közvilágítás működését.

A főváros üdvözli a kormány döntését a kötelező maszkviselésről, de az önkormányzat ennél is tovább megy: a gyógyfürdőkben védettségi igazolványt is kérni fognak a vendégektől. Kiss Ambrus arra is kitért, hogy nem tartják jó döntésnek viszont, hogy az idősotthonokba ismét negatív teszt nélkül lehet visszaküldeni a kórházból az időseket, hiszen ez az előző hullámban súlyos következményekkel járt. Ennek ellenére bízik abban, hogy az időközben kialakított izolációs szobák és a bevezetett „visszafogadási” protokoll révén sikerül megelőzni a járványgócok kialakulását. A fővárosi fenntartású idősotthonokban ugyan szinte teljes az átoltottság a lakók és a dolgozók között is, a múlt héten már 46 Covid-fertőzést jelentettek, közülük 37 ellátottat kórházban ápolnak, 13-ban pedig elhunytak.