Egy szezonális biznisz újrakezdési stratégiája

A Budapest Park éves bevételének szinte a 100 százalékát a tavaszi-nyári hónapokban termeli meg, csakhogy idén elmaradt a tavasz és jó, ha augusztus 15. után leindul a nyár. Pálffyék is csak bizakodni tudnak, hogy augusztus 16-től visszaáll minden a régi kerékvágásba. Az alapító azt mondja, az összes már bejelentett koncertet átszervezték augusztus 15. utánra, de persze kérdés, hogy például a nemzetközi előadóknak hogyan sikerül újratervezniük a sok-sok állomást,a teljes európai turnét.

Pálffy András Kép: Barakonyi Szabolcs Pálffy András Kép: Barakonyi Szabolcs

Az állami támogatás nélkül, 100 százalékban piaci alapon működő Budapest Park szezonális koncerthelyszín, ezért egyedi a költségstruktúrája is. Az állandó szervező stábot, 38 munkatársukat egész évben foglalkoztatják, állandó alvállalkozóik – további 25-en – intézik a Park ügyeit. Szezonban pedig további átlag 500 ember – pultosok, biztonsági szolgálat, takarító személyzet – dolgozik a megfelelő színvonalú szolgáltatásért. Nekik csak tényleges működés esetén tudnak fizetést biztosítani. „Nem igényeltünk támogatást, mivel sajnos az eddigi mentőcsomag és pályázati lehetőségek a mi vállalkozásunk pénzügyi struktúrájába nem illeszkednek. A járulékcsökkentések minden érintett cégnek segítséget nyújtanak, de sajnos ez nem elég, hiszen a szektorunknak most egyáltalán nincs bevétele” – mondta el Pálffy András a Piac & Profitnak. Pedig mire jött a vírus a technikai eszközöket már szinte mind beszerezték, jelentős részüket kifizették és március közepén 90 százalékban készen álltak a koncerthelyszínen az építkezéssel is.

Részben ezért nyitották meg május 28-án tesztjelleggel a Parkban a város egyik legnagyobb teraszát. Így a személyzet azon részének, akik csak rendezvénynapon dolgoznak, tudnak munkát biztosítani.

Az interjúból megtudhatja azt is,

jó döntés volt az ideiglenes műfajváltás,

mi van azzal, aki megvette előre a jegyét, de nem jó neki a koncert új időpontja,

felmerült-e, hogy a COVID-19 során előtérbe került online koncert streaming szolgáltatás az üzleti modell részévé váljon a jövőben,

van-e esély a kieső bevételek pótlására az idei szezon megnyújtásával vagy az elmaradt programok pótlásával.

Keresse a lapot az újságárusoknál vagy fizessen elő a kiadónál!